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"Шахтер" закрыл клубный телеканал

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Киев, Четверг 14 июля 2022 09:46
"Шахтер" закрыл клубный телеканал Фото: Shakhtar TV прекратил вещание (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" объявил о прекращении телевизионного вещания клубного канала Shakhtar TV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Вслед за закрытием телеканалов "Украина", "Футбол 1/2/3" и других входивших в "Медиа Группу Украина" закрывается и клубный телеканал "Шахтера". Лицензию на эфирное вещание "горняки" обязались вернуть государству.

В "Шахтере" закрытие телеканала назвали "вынужденным шагом". Он связан с вступлением в силу "антиолигархического" закона. Бизнесмен Ринат Ахметов и его группа SCM решила выйти из медиабизнеса из-за "несовместимости развития частных инвестиций с последствиями действия закона".

"Шахтер" запустил свой телеканал весной 2020-го. Сначала там показывали архивные матчи "горняков", а затем для наполнения эфирной сетки начали создавать собственный контент. Shakhtar TV был в эфире OTT-платформ и кабельных операторов.

В понедельник "Шахтер" объявил об уходе Де Дзерби с должности наставника команды. Итальянский специалист договорился о досрочном прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

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