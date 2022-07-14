"Шахтер" закрыл клубный телеканал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Вслед за закрытием телеканалов "Украина", "Футбол 1/2/3" и других входивших в "Медиа Группу Украина" закрывается и клубный телеканал "Шахтера". Лицензию на эфирное вещание "горняки" обязались вернуть государству.

В "Шахтере" закрытие телеканала назвали "вынужденным шагом". Он связан с вступлением в силу "антиолигархического" закона. Бизнесмен Ринат Ахметов и его группа SCM решила выйти из медиабизнеса из-за "несовместимости развития частных инвестиций с последствиями действия закона".

"Шахтер" запустил свой телеканал весной 2020-го. Сначала там показывали архивные матчи "горняков", а затем для наполнения эфирной сетки начали создавать собственный контент. Shakhtar TV был в эфире OTT-платформ и кабельных операторов.

В понедельник "Шахтер" объявил об уходе Де Дзерби с должности наставника команды. Итальянский специалист договорился о досрочном прекращении сотрудничества по соглашению сторон.