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"Шахтар" пропустив шість м'ячів від "Манчестер Сіті" в матчі Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    07.11.2018 - 23:57
Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (twitter.com/FCShakhtar)
Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (twitter.com/FCShakhtar)

Проте донецька команда зберігає шанси на вихід у плей-офф

"Манчестр Сіті" на домашньому стадіоні обіграв донецький "Шахтар" з розгромним рахунком 6:0 в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Три голи на свій рахунок записав бразильський форвард "містян" Габріел Жезус, а ще по разу відзначилися Давид Сільва, Рахім Стерлінг і Ріяд Марез.

Варто зазначити, що це найбільша поразка гірників при нинішньому головному тренерові Паулу Фонсека. До цього матчу найбільшою була від "Наполі" (0:3) в минулому розіграші групового етапу Ліги чемпіонів.

У паралельному матчі групи "Хоффенхайм" в меншості з рахунку 0:2 пішов у Ліоні від поразки - 2:2, не дозволивши таким чином "Сіті" вже сьогодні гарантувати собі вихід у плей-офф. Тепер "Шахтар" повинен перемагати в останніх двох поєдинках, якщо хоче продовжити свою історію в ЛЧ.

Турнірне становище після 4 турів: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Ліон" - 6, "Хоффенхайм" - 3, "Шахтар" - 2.

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