"Шахтар" вирвав перемогу у "Хоффенхайма" в матчі Ліги чемпіонів

Команда Паулу Фонсеки зберегла шанс на вихід в плей-офф

Донецький "Шахтар" в гостях дотиснув німецький "Хоффенхайм" в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч, що пройшла в Зінсхаймі, завершилася з рахунком 3:2.

Рахунок відкрили "гірники" на 14 хвилині, коли Тайсон віддав гольову передачу на Ісмаїлі. Вже через хвилину забив сам Тайсон після передачі Мораеса. Але гравці німецького клубу змогли зрівняти рахунок в матчі: на 17 хвилині відзначився Крамаріч, а на 40 - Цубер. Перемогу гірникам приніс Тайсон вже в компенсований час.

Розклад в групі F виглядає наступним чином: "Манчестер Сіті" (10) - на 1 місці, "Ліон" (7) - 2, "Шахтар" (5) - 3, а "Хоффенхайм" (3) замикає таблицю. Таким чином, "Манчестер Сіті" достроково забезпечив собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

У вирішальному поєдинку 6 туру з "Ліоном" команду Паулу Фонсека влаштує тільки перемога, щоб вийти в плей-офф ЛЧ.