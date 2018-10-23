"Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Манчестер Сіті"

Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)

Донецький клуб опустився на останнє місце в групі

"Шахтар" програв "Манчестер Сіті" в матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на ОСК "Металіст" в Харкові завершилася з рахунком 3:0.

Голами у складі англійської команди відзначилися Давид Сільва на 30 хвилині матчу, Емерік Лапорт (35) і Бернарду Сілва (70).

У турнірній таблиці групи F перше місце займає "Манчестер Сіті" з 6 очками, "Ліон" (5) йде на другій сходинці, на третьому місці розташувався "Хоффенхайм" (2), а "Шахтар" (2) - замикає таблицю.