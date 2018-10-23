ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Манчестер Сіті"

Новини » Спорт    23.10.2018 - 23:59
Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)
Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)

Донецький клуб опустився на останнє місце в групі

"Шахтар" програв "Манчестер Сіті" в матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на ОСК "Металіст" в Харкові завершилася з рахунком 3:0.

Голами у складі англійської команди відзначилися Давид Сільва на 30 хвилині матчу, Емерік Лапорт (35) і Бернарду Сілва (70).

У турнірній таблиці групи F перше місце займає "Манчестер Сіті" з 6 очками, "Ліон" (5) йде на другій сходинці, на третьому місці розташувався "Хоффенхайм" (2), а "Шахтар" (2) - замикає таблицю.

"Шахтар" обіграв "Арсенал-Київ" в контрольному матчі УПЛ склала символічну збірну першого кола чемпіонату
Новини України Манчестер СитиШахтаргрупповой раундЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся