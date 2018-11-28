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Сім команд гарантували вихід в плей-офф Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    28.11.2018 - 09:49
Сім команд гарантували вихід в плей-офф Ліги чемпіонів
Фото: "Аякс" достроково забезпечив собі місце в плей-офф (twitter.com/championsleague)

"Шахтар" ще бореться за прохід в 1/8 фіналу турніру

Сім клубів гарантували собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів за підсумками першого ігрового дня п'ятого туру групового етапу турніру. Про це повідомляється в Twitter УЄФА.

Участь в наступному раунді єврокубка забезпечили з групи E амстердамський "Аякс" і мюнхенська "Баварія", з групі F тільки англійський "Манчестер Сіті", з групи G мадридський "Реал" і італійська "Рома", з групи H туринський "Ювентус" і ще один представник АПЛ "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, що чемпіон України "Шахтар" зберігає шанси на потрапляння в наступний раунд. Після перемоги над "Хоффенхаймом" "гірникам" вдома потрібно буде обігравати "Ліон", щоб зайняти друге місце в групі F.

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