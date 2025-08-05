"Шахтер" потерял ключевого футболиста перед игрой с "Панатинаикосом" в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого "Панатинаикоса" без одного из лидеров атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Цыганык LIVE .

Потеря бомбардира

Поединок "Панатинаикос" - "Шахтер" состоится в среду, 7 августа на Олимпийском стадионе в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщает источник, в матче против вице-чемпиона Греции донецкому клубу не сможет помочь один из самых результативных игроков - 22-летний бразильский вингер Кевин. У него диагностировали мышечное повреждение, из-за которого футболист пропустил также стартовый тур УПЛ против "Эпицентра" (1:0).

Точные сроки восстановления Кевина пока неизвестны, однако он точно не сыграет в первом матче против "Панатинаикоса".

В нынешнем сезоне вингер успел провести три матча в еврокубках, в которых отметился четырьмя голами.

"Шахтер" в Лиге Европы-2025/26

"Горняки" получили право участия в ЛЕ, как обладатели Кубка Украины-2024/25. В турнире стартовали с первого раунда квалификации.

В стартовом круге "оранжево-черные" играли против финского "Ильвеса". В первом матче разгромно победили - 6:0 (дважды отличился Алиссон, по одному голу забили - Элиас, Кевин, Педриньо и Невертон). Ответная игра завершилась нулевой ничьей.

Во втором раунде квалификации "Шахтер" дважды одолел турецкий "Бешикташ " - 4:2 (Кевин-2, Алиссон, Эгиналдо) и 2:0 (Кевин, Элиас).

В третьем круге соперником стал греческий "Панатинаиком", с которым "горняки" встретятся 7 и 14 августа.

Если "Шахтер" пройдет греков, он сыграет за право участия в основной стадии турнира с турецким "Самсунспором". В случае поражения - опустится в Лигу конференций где будет спорить за выход в основной турнир с неудачником пары "Серветт" (Швейцария) - "Утрехт" (Нидерланды).