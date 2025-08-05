ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Шахтер" потерял ключевого футболиста перед игрой с "Панатинаикосом" в Лиге Европы

Афины, Вторник 05 августа 2025 11:45
UA EN RU
"Шахтер" потерял ключевого футболиста перед игрой с "Панатинаикосом" в Лиге Европы Фото: Кевин не сыграет в Афинах (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого "Панатинаикоса" без одного из лидеров атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Цыганык LIVE.

Потеря бомбардира

Поединок "Панатинаикос" - "Шахтер" состоится в среду, 7 августа на Олимпийском стадионе в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщает источник, в матче против вице-чемпиона Греции донецкому клубу не сможет помочь один из самых результативных игроков - 22-летний бразильский вингер Кевин. У него диагностировали мышечное повреждение, из-за которого футболист пропустил также стартовый тур УПЛ против "Эпицентра" (1:0).

Точные сроки восстановления Кевина пока неизвестны, однако он точно не сыграет в первом матче против "Панатинаикоса".

В нынешнем сезоне вингер успел провести три матча в еврокубках, в которых отметился четырьмя голами.

"Шахтер" в Лиге Европы-2025/26

"Горняки" получили право участия в ЛЕ, как обладатели Кубка Украины-2024/25. В турнире стартовали с первого раунда квалификации.

В стартовом круге "оранжево-черные" играли против финского "Ильвеса". В первом матче разгромно победили - 6:0 (дважды отличился Алиссон, по одному голу забили - Элиас, Кевин, Педриньо и Невертон). Ответная игра завершилась нулевой ничьей.

Во втором раунде квалификации "Шахтер" дважды одолел турецкий "Бешикташ " - 4:2 (Кевин-2, Алиссон, Эгиналдо) и 2:0 (Кевин, Элиас).

В третьем круге соперником стал греческий "Панатинаиком", с которым "горняки" встретятся 7 и 14 августа.

Если "Шахтер" пройдет греков, он сыграет за право участия в основной стадии турнира с турецким "Самсунспором". В случае поражения - опустится в Лигу конференций где будет спорить за выход в основной турнир с неудачником пары "Серветт" (Швейцария) - "Утрехт" (Нидерланды).

Ранее мы писали о том, как Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА.

Также читайте о тяжелых победах "Динамо" и "Шахтера" и сенсации в 1 туре УПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Шахтер Лига Европы
Новости
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому