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Если "Динамо" проиграет, а "Шахтер" выиграет: с кем встретятся украинские гранды в плей-офф раунде Лиги Европы

Ньон, Понедельник 04 августа 2025 14:30
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Если "Динамо" проиграет, а "Шахтер" выиграет: с кем встретятся украинские гранды в плей-офф раунде Лиги Европы Фото: "Шахтер" успешно преодолел два раунда квалификации ЛЕ (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Своих потенциальных соперников узнали киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Интересный вариант для "Динамо"

"Бело-синие" играют в квалификации Лги чемпионов. В третьем раунде они будут противостоять "Пафосу" из Кипра. В случае победы, подопечные Александра Шовковского будут бороться за выход в основной раунд ЛЧ.

А вот, если проиграют, попытаются попасть в Лигу Европы, где уже играли в прошлом сезоне. В случае поражения от "Пафоса", киевляне сыграют матчи за основной турнир ЛЕ с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Интересно, что Динамо уже играло с "Хамрун Спартанс" во втором раунде отбора Лиги чемпионов, и дважды победило со счетом 3:0.

Вернется ли "Шахтер" в Турцию?

Обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" в отборе ЛЕ прошел уже двух соперников, а теперь готовится к противостоянию с греческим "Панатинаикосом".

Если "горняки" преодолеют греческий барьер, им придется снова играть с клубом из Турции. Напомним, в предыдущем раунде команда Арды Турана без проблем справилась с "Бешикташем". А теперь на горизонте появился еще один представитель Суперлиги - "Самсунспор".

Поединки плей-офф раунда квалификации состоятся 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды - в основной раунд Лиги конференций.

Ранее рассказали о том, как "Пафос" перед игрой с "Динамо" подписал легендарного капитана сборной Бразилии.

Также читайте, с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в ближайших матчах еврокубков.

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