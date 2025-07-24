ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Шахтер" не оставил шансов грозному "Бешикташу" на выезде: результат сделали бразильцы

Четверг 24 июля 2025 22:59
UA EN RU
"Шахтер" не оставил шансов грозному "Бешикташу" на выезде: результат сделали бразильцы "Шахтер" победил "Бешикташ" 24 июля (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" успешно стартовал во втором квалификационном раунде Лиги Европы, одержав важную выездную победу над мощным турецким "Бешикташем". Матч, который состоялся в Стамбуле, завершился со счетом 4:2 в пользу украинского клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Перед стартовым поединком в Стамбуле специалисты не видели явного фаворита, однако большинство из них склонялись к небольшому преимуществу "Бешикташа" благодаря фактору домашнего поля. Коэффициент на победу турецкой команды составлял 2.38, тогда как на успех "Шахтера" - 2.73, а на ничью - 3.75.

В то же время в двухматчевом противостоянии шансы "горняков" на проход в следующий раунд оценивались несколько выше (коэффициент 1.66 против 2.13 на турок).

Триумфальный старт "горняков" в Стамбуле

Несмотря на все прогнозы и мощный состав соперника, "горняки" продемонстрировали уверенную игру, сумев открыть счет уже на старте матча.

Первый гол в ворота "Бешикташа" забил Алиссон Сантана на 7-й минуте, выведя "Шахтер" вперед.

Впоследствии, на 28-й минуте, преимущество украинской команды с подачи Алиссона удвоил Эгиналду.

"Бешикташ", известный своей мощью и поддержкой фанатов на домашней арене, сумел ответить в первой половине игры лишь одним забитым мячом - на 40-й минуте Тэмми Абрагам реализовал пенальти, который был назначен после неуклюжей игры рукой Юхима Конопли в собственной штрафной площадке.

Во втором тайме "горняки" вколотили третий мяч. Алиссон (снова!) прошел оппонента справа, прострелил и Кевин замкнул на дальней штанге, сделав счет 1:3 на 67-й минуте.

Правда, на 87-й минуте Жоао Марио свел отставание турок до минимума.

Но на 95-й минуте Кевин с подачи Бондаренко оформил дубль, установив окончательный счет противостояния.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч

"Бешикташ" - "Шахтер" - 2:4

Голы: Абрахам (40), Жоао Марио (87) - Алиссон (7), Эгиналду (28), Кевин (67, 95)

Таким образом "горняки" подходят к ответному матчу, который состоится в следующий четверг, 31 июля, в Кракове, в хорошем настроении, хотя и счет первого поединка не дает права расслабляться.

Отметим, что победитель пары "Шахтер" - "Бешикташ" в следующем раунде сыграет с неудачником противостояния ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатинаикос" (первый поединок шотландцы выиграли со счетом 2:0).

Напомним, что украинские клубы "Полесье" и "Александрия" сенсационно проиграли на старте Лиги конференций андоррской "Санта-Коломе" и сербскому "Партизану" соответственно.

Зато "Динамо" разгромило "Хамрун Спартанс" в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что определились все потенциальные соперники украинских команд в квалификации еврокубков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы Бешикташ Шахтер Футбол
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки