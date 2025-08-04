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Тяжелые победы "Динамо" и "Шахтера" и сенсация от "Кудривки": все голы и топ-моменты 1 тура УПЛ

Понедельник 04 августа 2025 19:58
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Тяжелые победы "Динамо" и "Шахтера" и сенсация от "Кудривки": все голы и топ-моменты 1 тура УПЛ Фото: "Динамо" стартовало с победы над "Вересом" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Первый тур нового сезона украинской Премьер-лиги дал надежду на то, что турнир получится интересным, по крайней мере - не хуже предыдущего. Новички элиты убедительно дали понять, что перед авторитетами пасовать не будут. И лидеры почувствовали это уже с самого старта.

О главных событиях первых игровых дней - в обзоре РБК-Украина.

Тяжелее, чем в Европе

Лидеры отечественного футбола подошли к старту, уже имея за плечами поединки в континентальных соревнованиях. И там, судя по результатам, им было легче, чем дома.

Не будем, учитывая уровень соперников, здесь говорить о "Динамо" и "Полесье", хотя у последних определенные проблемы возникли и с командой из Андорры. А вот "Шахтер" на фоне "Эпицентра" был не таким убедительным, как в двух противостояниях с турецким "Бешикташем".

Главная сенсация тура - убедительная победа новичка "Кудривки" над вице-чемпионом "Александрией". Впрочем, что сейчас представляют собой александрийцы на самом деле и на какие достижения могут претендовать - еще та загадка. Поэтому с выводами не стоит спешить.

Дождемся хотя бы второго тура, где "Кудривка" встретится с "Зарей", "Александрия" с "Оболонью", "Динамо" с "Рухом", а "Шахтер" - с "Карпатами". Ясности, в любом случае, станет немного больше.

Видеообзоры матчей

"Колос" - "Кривбасс" - 2:1

Голы: Бурда, 15, Теллес, 71 - Каменский, 90

"Рух" - "Полтава" - 2:1

Голы: Мисюра, 11 (автогол), Роман, 86 - Марусич, 17 (пенальти)

Удаление: Шаповалова ("П"), 70

"Верес" - "Динамо" - 0:1

Гол: Шапаренко, 14

"Заря" - ЛНЗ - 0:0

"Кудривка" - "Александрия" - 3:1

Голы: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 - Яшков, 27 (автогол)

Удаления: Ковалец ("О"), 76, Кампуш ("О"), 87

"Эпицентр" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Элиас, 79

"Карпаты" - "Полесье" - 0:2

Голы: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Филиппов ("П"), 89

"Металлист 1925" - "Оболонь" - 0:0

В стартовом туре победы, а с ними и по три балла в турнирную таблицу, оформили шесть команд. Это - "Кудривка" (разница мячей - 3-1), "Полесье" (2-0), "Колос" (2-1), "Рух" (2-1), "Динамо" (1-0) и "Шахтер" (1-0).

Ранее рассказали с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в следующих раундах еврокубков.

Также читайте о том, как Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА.

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