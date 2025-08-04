Тяжелые победы "Динамо" и "Шахтера" и сенсация от "Кудривки": все голы и топ-моменты 1 тура УПЛ
Первый тур нового сезона украинской Премьер-лиги дал надежду на то, что турнир получится интересным, по крайней мере - не хуже предыдущего. Новички элиты убедительно дали понять, что перед авторитетами пасовать не будут. И лидеры почувствовали это уже с самого старта.
О главных событиях первых игровых дней - в обзоре РБК-Украина.
Тяжелее, чем в Европе
Лидеры отечественного футбола подошли к старту, уже имея за плечами поединки в континентальных соревнованиях. И там, судя по результатам, им было легче, чем дома.
Не будем, учитывая уровень соперников, здесь говорить о "Динамо" и "Полесье", хотя у последних определенные проблемы возникли и с командой из Андорры. А вот "Шахтер" на фоне "Эпицентра" был не таким убедительным, как в двух противостояниях с турецким "Бешикташем".
Главная сенсация тура - убедительная победа новичка "Кудривки" над вице-чемпионом "Александрией". Впрочем, что сейчас представляют собой александрийцы на самом деле и на какие достижения могут претендовать - еще та загадка. Поэтому с выводами не стоит спешить.
Дождемся хотя бы второго тура, где "Кудривка" встретится с "Зарей", "Александрия" с "Оболонью", "Динамо" с "Рухом", а "Шахтер" - с "Карпатами". Ясности, в любом случае, станет немного больше.
Видеообзоры матчей
"Колос" - "Кривбасс" - 2:1
Голы: Бурда, 15, Теллес, 71 - Каменский, 90
"Рух" - "Полтава" - 2:1
Голы: Мисюра, 11 (автогол), Роман, 86 - Марусич, 17 (пенальти)
Удаление: Шаповалова ("П"), 70
"Верес" - "Динамо" - 0:1
Гол: Шапаренко, 14
"Заря" - ЛНЗ - 0:0
"Кудривка" - "Александрия" - 3:1
Голы: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 - Яшков, 27 (автогол)
Удаления: Ковалец ("О"), 76, Кампуш ("О"), 87
"Эпицентр" - "Шахтер" - 0:1
Гол: Элиас, 79
"Карпаты" - "Полесье" - 0:2
Голы: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Филиппов ("П"), 89
"Металлист 1925" - "Оболонь" - 0:0
В стартовом туре победы, а с ними и по три балла в турнирную таблицу, оформили шесть команд. Это - "Кудривка" (разница мячей - 3-1), "Полесье" (2-0), "Колос" (2-1), "Рух" (2-1), "Динамо" (1-0) и "Шахтер" (1-0).
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