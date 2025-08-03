ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Это вам не "Бешикташ": "Шахтер" с трудом одолел "Эпицентр" на старте Премьер-лиги

Тернополь, Воскресенье 03 августа 2025 18:02
UA EN RU
Это вам не "Бешикташ": "Шахтер" с трудом одолел "Эпицентр" на старте Премьер-лиги Фото: "Шахтер" стартовал в УПЛ с тяжелой победы (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" с тяжелой победы стартовал в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Команда Арды Турана лишь под занавес матча дожала дебютанта элиты - "Эпицентр" из Каменца-Подольского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 1-й тур

"Эпицентр" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Элиас, 79

"Горняков" спасли джокеры

После ярких побед в Лиге Европы Арда Туран впервые столкнулся с суровой действительностью внутреннего украинского футбола. И хотя играть в 1-м туре выпало с дебютантом элиты, победа "горнякам" далась гораздо труднее, чем над грандом турецкого футбола на континентальной арене.

Матч принимал стадион имени Романа Шухевича в Тернополе. В первом тайме "Шахтер" владел инициативой и контролировал мяч, однако соперник грамотно оборонялся. Были моменты у Бондаренко и Траоре, впрочем, до перерыва счет не открыли. Хозяева не только оборонялись, но и остро отвечали - в частности, испанец Хоакин Сифуэнтес попал в перекладину после дальнего удара.

Во второй половине встречи "горняки" продолжали искать путь к воротам "Эпицентра". В одном из эпизодов Марлон даже забил, но гол отменили из-за офсайда. Алиссон и Марлон еще несколько раз опасно пробивали, однако мяч обходил рамку или попадал в защитников.

В конце концов, "горняки" дожали соперника на 79-й минуте. Конопля прошел по правому флангу и навесил на Кауана Элиаса, который головой переправил мяч в сетку. Оба футболиста вышли на замену во втором тайме.

В компенсированное время Педриньо и Элиас имели шанс увеличить преимущество, но пробили во вратаря.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Шахтера" - 1:0.

Ранее рассказали, как "Кудривка" шокировала "Александрию" в дебютном матче в УПЛ.

Также читайте, за что УЕФА оштрафовал "Александрию" после матча с "Партизаном".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ Шахтер
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому