ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Шахтер" вырывается вперед, а "Металлист 1925" шокирует УПЛ: что произошло в 7 туре

Понедельник 29 сентября 2025 20:52
UA EN RU
"Шахтер" вырывается вперед, а "Металлист 1925" шокирует УПЛ: что произошло в 7 туре ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Седьмой тур Украинской Премьер-лиги сезона-2025/26 принес изменения на вершине таблицы и в зоне еврокубков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

"Горняки" на вершине и осечки конкурентов

Донецкий "Шахтер" воспользовался потерей очков главными конкурентами и возглавил турнирную таблицу УПЛ. "Горняки" разгромили львовский "Рух", забив в ворота соперника четыре мяча, и набрали 17 очков.

Киевское "Динамо" снова не смогло одержать победу, сыграв вничью, что позволило "Шахтеру" оторваться на два балла.

Еще одна сенсация тура - стремительный подъем "Металлиста 1925". Харьковчане минимально обыграли ковалевский "Колос" со счетом 1-0 и, имея в активе 14 очков, вышли на третье место, обойдя даже "Колос", который также имеет 14 баллов, но уступает по дополнительным показателям.

"Полесье" разгромило "Верес" и поднялось в топ-6

Заключительным матчем 7-го тура стала встреча между "Вересом" и "Полесьем" в Ровно. Житомирский клуб одержал уверенную победу со счетом 4-1.

"Полесье", которое одержало третью победу подряд в чемпионате, мощно начало поединок, забив трижды еще до перерыва. Дублем отметился Александр Филиппов (12-я и 37-я минуты), а еще один гол добавил Максим Брагару (42-я).

Во втором тайме преимущество подопечных Руслана Ротаня увеличил Томер Йосефи (70-я). "Верес" смог ответить лишь голом престижа от Дениса Ндукве (72-я).

Благодаря этому разгрому "Полесье" поднялось на шестое место (12 очков), обойдя "ЛНЗ", который сыграл вничью с "Кривбассом" (0-0). Ровенский "Верес" прервал серию без поражений и остается на 12-й строчке (7 баллов).

Турнирная таблица УПЛ после 7-го тура (топ-10)

  1. "Шахтер" - 17 очков
  2. "Динамо" - 15 очков
  3. "Металлист 1925" - 14 очков
  4. "Колос" - 14 очков
  5. "Кривбасс" - 13 очков
  6. "Полесье" - 12 очков
  7. ЛНЗ - 11 очков
  8. "Кудривка" - 10 очков
  9. "Оболонь" - 9 очков
  10. "Карпаты" - 8 очков
  11. "Заря" - 8 очков
  12. "Верес" - 7 очков
  13. "Александрия" - 7 очков
  14. "Полтава" - 4 очка
  15. "Эпицентр" - 3 очков
  16. "Рух" - 3 очков

Наименее результативными командами лиги пока являются "Эпицентр" и "Рух", которые замыкают таблицу, имея по три балла.

В следующем, 8-м туре, 4 октября "Полесье" примет "Полтаву", а "Верес" отправится в гости к "Оболони".

Ранее мы сообщили результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Также читайте, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Футбол
Новости
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен