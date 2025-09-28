Возвращение чемпиона: "Шахтер" уничтожил "Рух" и вышел в лидеры УПЛ

В воскресенье, 28 сентября, состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над львовским "Рухом" со счетом 4:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как развивался матч

Счет был открыт на 27-й минуте. Лука Мейреллес отметился вторым голом в сезоне после точной передачи Артема Бондаренко.

Уже через четыре минуты бразильский полузащитник Педриньо удвоил преимущество "горняков", воспользовавшись ассистом Ефима Конопли.

В начале второго тайма Педриньо оформил дубль, забив на 49-й минуте. Последний мяч встречи на 90-й минуте забил Изаки Силва, который довел счет до разгромного.

"Рух" ни разу не смог серьезно угрожать воротам соперника и потерпел очередное поражение.

Турнирное положение

Победа позволила "Шахтеру" единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. Команда имеет 17 очков после семи матчей (5 побед).

Ближайшим преследователем является "Динамо" с 15-ю баллами. Далее расположились "Металлист 1925" и "Колос" - по 14 очков, а пятерку лидеров замыкает "Кривбасс" с 13-ю.

"Рух" остался на последнем месте с тремя очками после семи туров.

Что дальше

Следующий матч "Шахтер" проведет 5 октября против "ЛНЗ" в рамках УПЛ.

Перед этим "горняки" сыграют в Лиге конференций против шотландского "Абердина".