Огненный матч во Львове: "Динамо" и "Карпаты" расписали ничью с шестью голами (видео)

Львов, Суббота 27 сентября 2025 19:54
Огненный матч во Львове: "Динамо" и "Карпаты" расписали ничью с шестью голами (видео) Фото: "Карпаты" и "Динамо" расписали боевую ничью (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

В центральном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги "Карпаты" во Львове принимали киевское "Динамо".

О том, как проходил поединок - в отчете РБК-Украина.

УПЛ, 7-й тур

"Карпаты" - "Динамо" - 3:3

Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+4 - Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50

Ход матча

"Карпаты" значительно активнее начали игру и в течение 20-ти стартовых минут создали два неплохих момента: сначала Бруниньо опасно пробил в ближний угол, а затем Мирошиченко выстрелил под перекладину.

"Динамо" за это время в атаке не создало ничего.

А впоследствии преимущество львовян приобрело материальное значение. На 24-й минуте отличился Альварес точным ударом из-за пределов штрафной.

Еще через три минуты счет удвоил Бруниньо - после прострела Костенко с фланга и скидки Краснопира.

Для киевлян назревала катастрофа. Но еще до перерыва они смогли прийти в себя и сквитали один мяч. Капитан "бело-синих" Караваев выиграл верховую борьбу после подачи углового.

А в начале второй половины уже киевляне шокировали хозяев двумя быстрыми голами.

Сравнял результат Шапаренко - после комбинации с Волошиным - 2:2.

Прошло всего две минуты и дубль оформил Караваев - и снова после розыгрыша углового.

Далее шансы отличиться были у игроков обеих команд. У "Карпат" опасно атаковал Витор, у "Динамо" - Шола и Шапаренко.

Последние минуты игры стали настоящим праздником сумбура. Хозяева устроили штурм ворот Моргуна, а гости откровенно играли на отбой. Некоторое время такая тактика приносила "бело-синим" успех, но уже в компенсированные минуты третий гол в ворота "Динамо" забил Мирошниченко.

Поединок завершился настоящей боевой ничьей - 3:3.

"Динамо" может потерять лидерство

Киевляне потеряли очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с "Оболонью", "Александрией" и теперь - с "Карпатами".

Подопечные Александра Шовковского, имея 15 очков, остаются промежуточным лидером УПЛ. Но уже по итогам седьмого тура киевлян могут опередить "Шахтер" и "Колос", а сравняться по очкам - "Кривбасс". Конкуренты за лидерство проведут свои матчи в воскресенье, 28 сентября.

Ранее мы сообщили результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Также читайте, что надо знать о ЧМ U-20, где сегодня стартует сборная Украины.

