"Шахтер" - "Панатинаикос": кто фаворит и где смотреть матч Лиги Европы

Кто фаворит и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина .

Детали поединка "Шахтер" - "Панатинаикос"

Ответный матч между донецким и афинским клубами состоится на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Соперников на поле рассудит немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Украинским болельщикам он известен по работе на выездном матче Лиги наций против сборной Бельгии (0:3). Интересно, что он уже трижды обслуживал поединки с участием "Панатинаикоса" в чемпионате Греции, и ни в одном из этих матчей греческий клуб не потерпел поражения.

Ассистентами главного арбитра будут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, четвертым судьей назначен Тимо Герах. Контролировать работу VAR призван Кристиан Дингерт, ему будет помогать Йоханн Пфайфер.

"Шахтер" после тяжелых поединков

После напряженного первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги Европы в Афинах, который завершился безголевой ничьей, "Шахтер" провел еще один тяжелый поединок. Он состоялся во втором туре УПЛ, донецкая команда сыграла против "Карпат" со счетом 3:3.

Отсутствие левофлангового вингера Кевина может создать дополнительные сложности. К тому же, Траоре травмирован и не сможет помочь команде. Теперь основная нагрузка в атаке ложится на Элиаса.

"Панатинаикос" готовится без игрового ритма

Греческий клуб стартует в чемпионате страны только 23 августа, поэтому до матча против "Шахтера" команда не имела официальных спаррингов.

Несмотря на это, в первой встрече вице-чемпион Греции удивил, порой диктуя темп и имея шансы на победу, если бы не Дмитрий Ризнык.

Под вопросом участие в матче Фоти Иоаннидиса и Тасоса Бакасетоса, но Анас Зарури и Манолис Сиопис восстановились после травм и готовятся в общей группе.

История и прогноз на матч

Букмекеры прогнозируют минимальную победу "горняков", которая позволит команде выйти в плей-офф Лиги Европы и встретиться с турецким "Самсунспором".

Напомним, что это будет лишь второй матч в истории противостояний "Шахтера" и "Панатинаикоса".

Где и как смотреть игру

В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV. Трансляция доступна на OTT-платформах - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV.

Также сигнал ретранслируют операторы спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных каналов.