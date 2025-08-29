RU

"Шахтер" обыграл "Серветт" в дополнительное время и пробился в Лигу конференций

ФК "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" в сверхнапряженном поединке с "Серветтом" одержал победу в дополнительное время и пробился в основную сетку Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Напряженный поединок в Швейцарии

Ответный матч в Женеве оказался настоящим триллером. Первый тайм завершился без голов, хотя "горняки" имели несколько опасных моментов.

Во втором тайме "Серветт" повел в счете после быстрой контратаки. Впрочем, украинцы быстро восстановили паритет.

На 69-й минуте хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Кевин. Основное время завершилось со счетом 1:1, и команды перешли в овертайм.

Гол Элиаса решил судьбу путевки

В дополнительные полчаса напряжение на поле только возросло. "Шахтер" имел несколько моментов, а после удара Кевина даже спасла штанга.

Победный гол "горняки" забили на 113-й минуте. Бразильский новичок Элиас получил мяч в штрафной площадке, корпусом прикрыл его от защитника и пробил в ближний угол. Голкипер "Серветта" не справился с ударом, поэтому 2:1 в пользу дончан.

Еврокубковая кампания "Шахтера"

Этот матч стал очередным этапом еврокубковой кампании "Шахтера". Ранее команда стартовала в квалификации Лиги Европы, где прошла финский "Ильвес" и турецкий "Бешикташ".

Однако в следующем раунде "горняки" уступили греческому "Панатинаикосу" в серии послематчевых пенальти и продолжили борьбу уже в Лиге конференций.

Победа над "Серветтом" позволила украинскому клубу пробиться в групповой этап третьего по престижности турнира УЕФА.

Ранее мы писали, что "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/16 Кубка Украины сезона 2025/26.

Также отметим, что состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов, где будут играть украинские футболисты.

Кроме того, читайте об интересной истории противостояний "Шахтера" со швейцарскими командами.

