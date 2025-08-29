"Шахтар" обіграв "Серветт" у додатковий час і пробився в Лігу конференцій

Напружений поєдинок у Швейцарії

Матч-відповідь у Женеві виявився справжнім трилером. Перший тайм завершився без голів, хоча "гірники" мали кілька небезпечних моментів.

У другому таймі "Серветт" повів у рахунку після швидкої контратаки. Втім, українці швидко відновили паритет.

На 69-й хвилині господарі заробили пенальті, який упевнено реалізував Кевін. Основний час завершився з рахунком 1:1, і команди перейшли до овертайму.

Гол Еліаса вирішив долю путівки

У додаткові пів години напруга на полі лише зросла. "Шахтар" мав кілька моментів, а після удару Кевіна навіть врятувала стійка.

Переможний гол "гірники" забили на 113-й хвилині. Бразильський новачок Еліас отримав м'яч у штрафному майданчику, корпусом прикрив його від захисника і пробив у ближній кут. Голкіпер "Серветта" не впорався з ударом, тож 2:1 на користь донеччан.

Єврокубкова кампанія "Шахтаря"

Цей матч став черговим етапом єврокубкової кампанії "Шахтаря". Раніше команда стартувала у кваліфікації Ліги Європи, де пройшла фінський "Ільвес" і турецький "Бешикташ".

Проте у наступному раунді "гірники" поступилися грецькому "Панатінаїкосу" в серії післяматчевих пенальті та продовжили боротьбу вже у Лізі конференцій.

Перемога над "Серветтом" дозволила українському клубу пробитися до групового етапу третього за престижністю турніру УЄФА.