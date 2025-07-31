"Шахтер" уничтожил "Бешикташ" и сделал шаг к Лиге Европы: детали яркой победы

Донецкий "Шахтер" мощно начал еврокубковый сезон, одержав уже вторую победу над "Бешикташем" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Второй матч

"Шахтер" - "Бешикташ" - 2:0

Голы: Кевин (12) Куан Элфас (45+ 2)

"Шахтер" - "Бешикташ": обзор ключевых моментов матча

Ответный матч между украинским и турецким клубами проходит на номинально домашнем поле для "горняков" - на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.

Уже на 12-й минуте "горняки" открыли счет. После яркого индивидуального прохода Кевин ворвался в штрафную соперника и точно пробил в ближний угол - 1:0.

В конце первой половины встречи донецкий клуб удвоил свое преимущество. Элиас удачно выбрал позицию в штрафной площадке и замкнул прострел с фланга, отправив мяч в пустые ворота.

После перерыва команда Арды Турана уверенно контролировали темп игры. Игроки активно использовала контратаки, одна из которых едва не завершилась третьим мячом после удара Траоре.

"Бешикташ", в свою очередь, не смог серьезно угрожать воротам Дмитрия Ризныка.

После первого матча в Стамбуле, где "Шахтер" одержал победу со счетом 4:2, общий результат противостояния составляет 6:2 в пользу украинской команды.

Первый матч в Турции

Напомним, что в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Шахтер" на выезде одолел "Бешикташ" со счетом 4:2.

Голы в составе "горняков" забивали Алиссон Сантана (дважды), Эгиналду де Соуза Лемос и Кевин Лопес де Маседо. Решающий вклад в победу сделал именно Кевин, оформив дубль во втором тайме, в частности забив на последней минуте матча.

Что дальше: соперник "Шахтера" в Лиге Европы

После уверенной победы над "Бешикташем" донецкий "Шахтер" продолжает выступления в квалификации Лиги Европы.

В третьем раунде турнира "горняки" встретятся с греческим "Панатинаикосом", который вылетел из Лиги чемпионов, уступив шотландскому "Рейнджерс" по сумме двух матчей - 1:3.

Противостояние с представителем Греции состоится 7 и 14 августа.

А после завершения еврокубковых поединков "Шахтер" вернется на внутреннюю арену. Уже 3 августа донецкий клуб стартует в новом сезоне Украинской Премьер Лиги-2025/26.

В первом туре чемпионата "горняки" сыграют против "Эпицентра". Начало матча в 15:30.