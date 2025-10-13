Мошенники выманивают деньги: МВД объяснило, как распознать фейковые объявления об аренде жилья

В сети можно встретить опасные объявления об аренде жилья онлайн. Мошенники создают фейковые страницы с привлекательными фото, предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. Однако после получения денег - исчезают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.
Согласно информации МВД, признаками фейкового профиля могут быть:
Для того чтобы защититься от мошенников и их схем, гражданам при поиске жилья в аренду онлайн советуют:
В завершение в МВД призвали сообщать в киберполицию в случае:
"Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть", - подытожили в министерстве.
