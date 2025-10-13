Мошенники выманивают деньги: МВД объяснило, как распознать фейковые объявления об аренде жилья

Какими могут быть признаки фейкового профиля

Согласно информации МВД, признаками фейкового профиля могут быть:

цена, значительно ниже средней;

фото, взятые с других сайтов;

отсутствие видеообзоров;

недавняя дата создания профиля;

большое количество фото, опубликованных за короткий промежуток времени;

неактивные страницы, боты среди подписчиков;

отсутствие отметок и отзывов реальных людей;

требование полной предоплаты или предоплаты без договора;

частая смена названия страницы;

оплата, предлагаемая на личную карточку;

отказ показать жилье по видеосвязи;

отказ предоставить точный адрес жилья.

Признаки фейкового профиля (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Как можно защитить себя от мошенников

Для того чтобы защититься от мошенников и их схем, гражданам при поиске жилья в аренду онлайн советуют:

проверять достоверность объявления и профиля арендодателя (информацию о нем) в сети;

осуществлять обратный поиск изображений, чтобы выяснить происхождение опубликованных фото;

не переводить средства на сомнительные счета и без договора;

сохранять переписку, квитанции и объявления.

Как защититься от мошенников (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

В завершение в МВД призвали сообщать в киберполицию в случае:

если были обнаружены подозрительные объявления;

если человек пострадал от мошеннических действий.

"Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть", - подытожили в министерстве.

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)