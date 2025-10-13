RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Мошенники выманивают деньги: МВД объяснило, как распознать фейковые объявления об аренде жилья

"Выгодная цена" за аренду жилья может быть фейком мошенников (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В сети можно встретить опасные объявления об аренде жилья онлайн. Мошенники создают фейковые страницы с привлекательными фото, предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. Однако после получения денег - исчезают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.

Какими могут быть признаки фейкового профиля

Согласно информации МВД, признаками фейкового профиля могут быть:

  • цена, значительно ниже средней;
  • фото, взятые с других сайтов;
  • отсутствие видеообзоров;
  • недавняя дата создания профиля;
  • большое количество фото, опубликованных за короткий промежуток времени;
  • неактивные страницы, боты среди подписчиков;
  • отсутствие отметок и отзывов реальных людей;
  • требование полной предоплаты или предоплаты без договора;
  • частая смена названия страницы;
  • оплата, предлагаемая на личную карточку;
  • отказ показать жилье по видеосвязи;
  • отказ предоставить точный адрес жилья.

Признаки фейкового профиля (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Как можно защитить себя от мошенников

Для того чтобы защититься от мошенников и их схем, гражданам при поиске жилья в аренду онлайн советуют:

  • проверять достоверность объявления и профиля арендодателя (информацию о нем) в сети;
  • осуществлять обратный поиск изображений, чтобы выяснить происхождение опубликованных фото;
  • не переводить средства на сомнительные счета и без договора;
  • сохранять переписку, квитанции и объявления.

Как защититься от мошенников (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

В завершение в МВД призвали сообщать в киберполицию в случае:

  • если были обнаружены подозрительные объявления;
  • если человек пострадал от мошеннических действий.

"Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть", - подытожили в министерстве.

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".

Кроме того, мы объясняли, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Читайте также, когда могут снизиться цены на аренду в Киеве и других городах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныИнтернетЖильеМошенническая схемаСоветыМошенники