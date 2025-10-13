Шахраї виманюють гроші: МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житла

У мережі можна натрапити на небезпечні оголошення про оренду житла онлайн. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Проте після отримання коштів - зникають.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook.
Згідно з інформацією МВС, ознаками фейкового профілю можуть бути:
Для того, щоб захиститися від шахраїв та їхніх схем, громадянам під час пошуку житла в оренду онлайн радять:
Насамкінець у МВС закликали повідомляти кіберполіцію у разі:
"Зберігайте пильність та не дайте себе ошукати", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".
Крім того, ми пояснювали, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.
Читайте також, коли можуть знизитись ціни на оренду в Києві та інших містах.