Россияне запустили ИПСО в Никополе листовками о "наступлении", - ЦПД

19:50 05.04.2026 Вс
2 мин
Враг пытается посеять панику среди жителей прифронтового Никополя
aimg Сергей Козачук
Россияне запустили ИПСО в Никополе листовками о "наступлении", - ЦПД Фото: РФ распространяет фейки о наступлении на Никополь (Getty Images)

Россияне распространяют в Никополе листовки с угрозами о предстоящем наступлении и призывами к жителям готовиться к оккупации. Такие действия являются враждебной информационной провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали вражеской провокации

По информации ЦПД, в распространенных агитматериалах оккупанты призывают людей не пользоваться гражданским транспортом, запасаться продуктами и обещают "форсирование Днепра в течение двух недель".

Председатель Никопольского РОА Иван Базилюк подчеркнул, что эти заявления являются ложью, направленной на дезориентацию населения и оправдание будущих преступлений против мирных жителей.

Россияне запустили ИПСО в Никополе листовками о &quot;наступлении&quot;, - ЦПДФото: враг продолжает информационные провокации (cpd.gov.ua)

Цель дезинформации

Руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко отметил, что ключевой задачей врага является распространение страха.

По его словам, россияне фактически анонсируют усиление террора гражданских.

"Их пилоты FPV регулярно атакуют мирных людей и транспорт. Поэтому очень важно ориентироваться на сообщения местных властей и военных относительно ситуации с безопасностью", - подчеркнул Коваленко.

Ситуация в Никополе

Напомним, Никополь и район ежедневно страдают от обстрелов российских войск с временно оккупированного противоположного берега Днепра. Враг регулярно использует для атак на гражданскую инфраструктуру тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

В частности, только вчера, 4 апреля, россияне ударили по рынку в Никополе. В результате атаки дронами погибли пять человек, еще более 20 получили ранения.

Также 31 марта оккупанты атаковали город FPV-дроном, из-за чего ранения получили 11 человек, среди которых ребенок в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в результате артиллерийского обстрела в городе был поврежден многоквартирный дом и газопровод.

