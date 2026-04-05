Россияне запустили ИПСО в Никополе листовками о "наступлении", - ЦПД

Россияне распространяют в Никополе листовки с угрозами о предстоящем наступлении и призывами к жителям готовиться к оккупации. Такие действия являются враждебной информационной провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

"Их пилоты FPV регулярно атакуют мирных людей и транспорт. Поэтому очень важно ориентироваться на сообщения местных властей и военных относительно ситуации с безопасностью", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, россияне фактически анонсируют усиление террора гражданских.

Председатель Никопольского РОА Иван Базилюк подчеркнул, что эти заявления являются ложью, направленной на дезориентацию населения и оправдание будущих преступлений против мирных жителей.

По информации ЦПД, в распространенных агитматериалах оккупанты призывают людей не пользоваться гражданским транспортом, запасаться продуктами и обещают "форсирование Днепра в течение двух недель" .

Ситуация в Никополе

Напомним, Никополь и район ежедневно страдают от обстрелов российских войск с временно оккупированного противоположного берега Днепра. Враг регулярно использует для атак на гражданскую инфраструктуру тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

В частности, только вчера, 4 апреля, россияне ударили по рынку в Никополе. В результате атаки дронами погибли пять человек, еще более 20 получили ранения.

Также 31 марта оккупанты атаковали город FPV-дроном, из-за чего ранения получили 11 человек, среди которых ребенок в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в результате артиллерийского обстрела в городе был поврежден многоквартирный дом и газопровод.