В Чернигове обнаружили гривны-листовки с призывами наводить огонь на ВСУ

Чернигов, Суббота 06 сентября 2025 12:34
В Чернигове обнаружили гривны-листовки с призывами наводить огонь на ВСУ Фото: россияне сбросили на Чернигов агитационные листовки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сбросили на Чернигов фейковые гривны. Листовки призывают помочь наводить огонь на ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Утром 6 сентября полиция получила сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр. Открытки содержат призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги.

Как уточняют правоохранители, гривны-листовки россияне сбросили с беспилотника.

На место события выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Полиция решает вопрос о правовой квалификации.

Полиция также напомнила об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.
Фото: россияне сбросили на Чернигов агитационные гривны-листовки (suspilne.media)

Напомним, ко Дню независимости украинские разведчики прислали оккупантам "горячие" послания на разных направлениях фронта. В послании разведчиков содержалось напоминание захватчикам о неотвратимом финале их существования.

