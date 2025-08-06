Мошенники маскируются под "Укрпочту": украинцев предупредили об опасных сообщениях

Как работает новая схема мошенников и в чем ее опасность

Согласно информации ЦПД, в сети активизировалась мошенническая схема от имени "Укрпочты".

Работает она так:

украинцам приходят SMS-сообщения якобы от имени "Укрпочты";

в них содержится просьба подтвердить адрес доставки заказа;

для этого нужно перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт.

"Это мошенничество. В АО "Укрпочта" подтвердили, что компания не имеет никакого отношения к таким рассылкам. "Укрпочта" не отправляет SMS с незнакомых номеров и не просит подтверждать адрес через сторонние сайты", - сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Учитывая многочисленные опасности в сети украинцев призвали:

ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам;

не вводить свои персональные данные.

Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Несколько позже в пресс-службе единого национального оператора почтовой связи также сообщили о мошеннических сообщениях и напомнили, что единственный официальный сайт "Укрпочты" - ukrposhta.ua.

"Название "Почта Украины" в сообщениях с "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве", - объяснили гражданам.

Для того чтобы уберечься от мошенников, в компании посоветовали:

не "взаимодействовать" с подобными подозрительными сообщениями;

не нажимать на них;

не переходить по любым ссылкам;

не вводить свои данные и не передавать их посторонним лицам.

"Позаботьтесь, пожалуйста, о своей информационной безопасности и предупредите близких", - подытожили в АО "Укрпочта".

Информация о мошенниках от "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)