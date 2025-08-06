Мошенники маскируются под "Укрпочту": украинцев предупредили об опасных сообщениях

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Речь идет об отправке фейковых сообщений от якобы "Укрпочты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в Facebook.
Согласно информации ЦПД, в сети активизировалась мошенническая схема от имени "Укрпочты".
Работает она так:
"Это мошенничество. В АО "Укрпочта" подтвердили, что компания не имеет никакого отношения к таким рассылкам. "Укрпочта" не отправляет SMS с незнакомых номеров и не просит подтверждать адрес через сторонние сайты", - сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Учитывая многочисленные опасности в сети украинцев призвали:
Несколько позже в пресс-службе единого национального оператора почтовой связи также сообщили о мошеннических сообщениях и напомнили, что единственный официальный сайт "Укрпочты" - ukrposhta.ua.
"Название "Почта Украины" в сообщениях с "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве", - объяснили гражданам.
Для того чтобы уберечься от мошенников, в компании посоветовали:
"Позаботьтесь, пожалуйста, о своей информационной безопасности и предупредите близких", - подытожили в АО "Укрпочта".
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили граждан о новой волне вражеских пропагандистских фейков.
Вероятно также усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине.
Стоит отметить, что одна из самых распространенных мошеннических схем в сети - фишинговые ссылки. При этом злоумышленники нередко имитируют вид маркетплейсов (интернет-магазинов).
Кроме того, украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".
Центр противодействия дезинформации сообщал даже о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.
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