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Мошенники маскируются под "Укрпочту": украинцев предупредили об опасных сообщениях

В сети активизировалась мошенническая схема с фейковыми сообщениями от имени "Укрпочты" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Речь идет об отправке фейковых сообщений от якобы "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в Facebook.

Как работает новая схема мошенников и в чем ее опасность

Согласно информации ЦПД, в сети активизировалась мошенническая схема от имени "Укрпочты".

Работает она так:

  • украинцам приходят SMS-сообщения якобы от имени "Укрпочты";
  • в них содержится просьба подтвердить адрес доставки заказа;
  • для этого нужно перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт.

"Это мошенничество. В АО "Укрпочта" подтвердили, что компания не имеет никакого отношения к таким рассылкам. "Укрпочта" не отправляет SMS с незнакомых номеров и не просит подтверждать адрес через сторонние сайты", - сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Учитывая многочисленные опасности в сети украинцев призвали:

  • ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не вводить свои персональные данные.

Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Несколько позже в пресс-службе единого национального оператора почтовой связи также сообщили о мошеннических сообщениях и напомнили, что единственный официальный сайт "Укрпочты" - ukrposhta.ua.

"Название "Почта Украины" в сообщениях с "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве", - объяснили гражданам.

Для того чтобы уберечься от мошенников, в компании посоветовали:

  • не "взаимодействовать" с подобными подозрительными сообщениями;
  • не нажимать на них;
  • не переходить по любым ссылкам;
  • не вводить свои данные и не передавать их посторонним лицам.

"Позаботьтесь, пожалуйста, о своей информационной безопасности и предупредите близких", - подытожили в АО "Укрпочта".

Информация о мошенниках от "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили граждан о новой волне вражеских пропагандистских фейков.

Вероятно также усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине.

Стоит отметить, что одна из самых распространенных мошеннических схем в сети - фишинговые ссылки. При этом злоумышленники нередко имитируют вид маркетплейсов (интернет-магазинов).

Кроме того, украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".

Центр противодействия дезинформации сообщал даже о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

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