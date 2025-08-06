Шахраї маскуються під "Укрпошту": українців попередили про небезпечні повідомлення

Українців попередили про нову шахрайську схему. Йдеться про надсилання фейкових повідомлень від буцімто "Укрпошти".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центра протидії дезінформації (ЦПД) у Facebook.
Згідно з інформацією ЦПД, у мережі активізувалась шахрайська схема від імені "Укрпошти".
Працює вона так:
"Це шахрайство. В АТ "Укрпошта" підтвердили, що компанія не має жодного стосунку до таких розсилок. "Укрпошта" не надсилає SMS із незнайомих номерів та не просить підтверджувати адресу через сторонні сайти", - повідомили у Центрі протидії дезінформації.
З огляду на численні небезпеки у мережі українців закликали:
Дещо згодом у прес-службі єдиного національного оператора поштового зв'язку також повідомили про шахрайські повідомлення та нагадали, що єдиний офіційний сайт "Укрпошти" - ukrposhta.ua.
"Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство", - пояснили громадянам.
Для того, щоб уберегтись від шахраїв, у компанії порадили:
"Попіклуйтеся, будь ласка, про свою інформаційну безпеку й попередьте близьких", - підсумували в АТ "Укрпошта".
Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили громадян про нову хвилю ворожих пропагандистських фейків.
Ймовірне також посилення інформаційної операції, спрямованої проти системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні.
Варто зазначити, що одна з найпоширеніших шахрайських схем у мережі - фішингові посилання. При цьому зловмисники нерідко імітують вигляд маркетплейсів (інтернет-магазинів).
Крім того, українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".
Центр протидії дезінформації повідомляв навіть про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.
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