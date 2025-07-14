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Новое наступление РФ? Украинцев предупредили о волне пропагандистских фейков

Киев, Понедельник 14 июля 2025 12:13
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Новое наступление РФ? Украинцев предупредили о волне пропагандистских фейков Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание о якобы "новом наступлении" на фронте. Также пропаганда РФ усилит операции против ТЦК в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

Как отмечается, враг будет пытаться подать действия своей армии как новый этап военной операции. Хотя на самом деле речь идет о продолжении наступательной кампании, которая длится еще с 2024 года и не дала России ожидаемых результатов.

Также ожидается также усиление информационной операции, направленной против системы ТЦК в Украине.

"На фоне российских ударов по зданиям ТЦК, которые уже повлекли жертвы среди гражданского населения, вражеская пропаганда с помощью фейков и манипуляций будет пытаться сформировать ложное представление, будто такие атаки поддерживаются украинцами", - говорится в сообщении.

ЦПД предупреждает, что пропаганда РФ усилит месседжи для дискредитации поддержки Украины со стороны партнеров, в частности после встречи "коалиции желающих" и работы над новыми пакетами санкций против Москвы.

"Кроме того, ожидается новая волна пропаганды к годовщине трагедии MH17. Возможна активизация манипуляций на тему религии ко Дню крещения Руси", - добавили в ЦПД.

"Новое наступление" РФ

Издание Axios со ссылкой на осведомленных собеседников сообщило, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Путин якобы дал понять, что в течение следующих 60 дней будет наступать на фронте в Украине.

По словам источников издания, после этого Трамп мог изменить риторику по России и Украине.

Однако руководитель ЦПД Андрей Коваленко, комментируя это, заявил, что речь не идет о новом наступлении России. Кремль планирует продолжать "мясные штурмы" на востоке в рамках провалившегося наступления 2024 года.

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Российская Федерация Война в Украине Фейки Пропагандист
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