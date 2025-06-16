Мошенники в интернете: как не потерять деньги во время онлайн-шопинга в Украине

Украинцам напомнили о ряде простых правил, соблюдение которых поможет избежать преступных схем при совершении онлайн-покупок в интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины в Facebook.
Простыми советами - как обезопасить себя во время онлайн-шопинга - Минсоцполитики (вместе с Нацбанком Украины, Киберполицией и Государственной службой специальной связи и защиты информации) поделилось с украинцами в рамках кампании #ШахрайГудбай.
"Онлайн-покупки - это удобно. Но помните и о рисках", - напомнили гражданами.
Для того чтобы совершать покупки в интернете безопасно, пользователям советуют, прежде всего, убедиться в том, что товар или услугу предлагает надежный продавец.
"Мошенники могут создать ненастоящий интернет-магазин, а после получения предоплаты - просто исчезнуть", - объяснили в министерстве.
Кроме того, перед совершением любой покупки в интернете необходимо:
Украинцам советуют также всегда отдавать предпочтение оплате при получении.
"Так вы сможете проверить товар, прежде чем оплачивать", - объяснили в Минсоцполитики.
В завершение покупателей призвали не доверять слишком выгодным ценам, ведь мошенники часто заманивают "суперакциями".
"А еще уделите несколько минут, чтобы найти отзывы об интернет-магазине и узнать больше о продавце", - добавили в ведомстве.
Уточняется при этом, что отзывы на сайте:
Напомним, ранее мы рассказывали, что одна из самых распространенных мошеннических схем в сети - фишинговые ссылки. При этом злоумышленники нередко имитируют вид маркетплейсов (интернет-магазинов).
Кроме того, украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".
Недавно стало известно, что гражданам рассылают даже опасные письма "от НБУ".
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