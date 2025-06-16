Шахраї в інтернеті: як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу в Україні

Як захиститися від шахраїв під час онлайн-шопінгу

Простими порадами - як убезпечити себе під час онлайн-шопінгу - Мінсоцполітики (разом із Нацбанком України, Кіберполіцією та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації) поділилось з українцями в межах кампанії #ШахрайГудбай.

"Онлайн-покупки - це зручно. Але пам'ятайте і про ризики", - нагадали громадянами.

Для того, щоб здійснювати покупки в інтернеті безпечно, користувачам радять, перш за все, переконатись у тому, що товар або послугу пропонує надійний продавець.

"Шахраї можуть створити несправжній інтернет-магазин, а після отримання передоплати - просто зникнути", - пояснили у міністерстві.

Крім того, перед здійсненням будь-якої покупки в інтернеті необхідно:

ретельно перевірити адресу сайту (адже одна літера або знак можуть змінити все);

звернути особливу увагу на дизайн сайту (помилки в оформленні також мають викликати підозру).

Українцям радять також завжди надавати перевагу оплаті при отриманні.

"Так ви зможете перевірити товар, перш ніж оплачувати", - пояснили у Мінсоцполітики.

Насамкінець покупців закликали не довіряти надто вигідним цінам, адже шахраї часто заманюють "суперакціями".

"А ще приділіть кілька хвилин, щоб знайти відгуки про інтернет-магазин і дізнатися більше про продавця", - додали у відомстві.

Уточнюється при цьому, що відгуки на сайті:

можуть бути підробленими;

можуть бути написаними самим продавцем.

Публікація Мінсоцполітики (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)