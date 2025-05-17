Мошенники атакуют маркетплейсы: как не потерять деньги во время онлайн-шопинга

В условиях полномасштабной войны с РФ в сети существенно возросло количество мошеннических действий и предложений. Большая часть преступных схем связана с финансовыми операциями в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какая мошенническая схема - одна из самых распространенных

Согласно информации специалистов Департамента киберполиции Управления противодействия киберпреступности в городе Киеве, одна из самых распространенных мошеннических схем в сети - фишинговые ссылки, которые:

имитируют вид маркетплейсов (интернет-магазинов);

выманивают данные банковских карточек.

Украинцам объяснили, что фишинг - это мошенническая практика, когда злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию пользователя (например логины, пароли или данные банковских карт).

Для этого они создают фальшивые веб-сайты, которые похожи на настоящие платформы.

Посетив такую ссылку, пользователи могут случайно ввести свои персональные данные или оплатить покупку через опасный ресурс.

Можно ли распознать фишинг в сети

По словам экспертов, распознать фишинг реально. Для этого нужно:

проверять URL-адрес - официальные сайты маркетплейсов имеют правильные и безопасные доменные имена (например rozetka.ua или olx.ua), если же в ссылке присутствуют сомнительные символы, дополнительные цифры или буквы, или если адрес выглядит немного измененным (например, roz3tka.ua или olx.com.ua), это может быть признаком фишинга;

- официальные сайты маркетплейсов имеют правильные и безопасные доменные имена (например rozetka.ua или olx.ua), если же в ссылке присутствуют сомнительные символы, дополнительные цифры или буквы, или если адрес выглядит немного измененным (например, roz3tka.ua или olx.com.ua), это может быть признаком фишинга; проверять дизайн сайта - фальшивые сайты часто похожи на оригинальные, но обычно имеют низкое качество графики, ошибки в тексте или необычную структуру;

- фальшивые сайты часто похожи на оригинальные, но обычно имеют низкое качество графики, ошибки в тексте или необычную структуру; обращать внимание на рассылки - легитимные маркетплейсы обычно не просят вводить личную информацию через электронную почту или мессенджеры;

- легитимные маркетплейсы обычно не просят вводить личную информацию через электронную почту или мессенджеры; проверять информацию через официальный сайт или приложение - если с вами связываются с официального маркетплейса, лучше зайти на сайт или открыть приложение через проверенный канал, а не по ссылке в письме или сообщении;

- если с вами связываются с официального маркетплейса, лучше зайти на сайт или открыть приложение через проверенный канал, а не по ссылке в письме или сообщении; остерегаться подозрительных сообщений.

"Если вы получили письма или сообщения через соцсети со ссылками на "подарки" или "скидки", это может быть попыткой заманить на фальшивый сайт. Часто такие сообщения содержат призывы срочно ввести данные или произвести оплату", - объяснили в киберполиции.

Украинцев призывают быть осмотрительными в сети, чтобы не стать жертвой мошенников (иллюстрация: kyivcity.gov.ua)

Как защитить себя от мошенников

Для того чтобы защитить себя от фишинга, украинцам советуют придерживаться ряда простых шагов:

использовать двухфакторную аутентификацию (большинство современных маркетплейсов предлагают дополнительные средства безопасности, такие как SMS-коды или подтверждение через приложение);

проверять покупку через приложение или официальный сайт;

не вводить платежные данные на сторонних сайтах;

всегда использовать только проверенные ресурсы;

следить за обновлениями безопасности (чтобы браузер и операционная система всегда были обновлены до последних версий);

избегать совершения покупок или введения личных данных при подключении к незащищенным публичным Wi-Fi сетям;

не доверять слишком хорошим предложениям (они, скорее всего, могут быть ловушкой).

Что нужно для безопасного онлайн-шопинга

В Департаменте киберполиции Управления противодействия киберпреступности столицы рассказали также, что злоумышленники могут "продавать" в интернете товары, которых на самом деле не существует:

или по частичной предоплате;

или по полной оплате (заранее).

Учитывая это гражданам рекомендуют:

при любых малейших сомнениях отдавать предпочтение наложенному платежу;

открыть для онлайн-шопинга специальную виртуальную карту (на нее можно переводить именно столько средств, сколько нужно для дальнейшей оплаты в сети).

В завершение, если вы покупаете что-то на платформе объявлений, все детали по сделке стоит обсуждать только в чате этой платформы - без перехода в сторонние мессенджеры.

"И, конечно, ни в коем случае нельзя никому сообщать срок действия карты, CVV и PIN-код", - подытожили специалисты киберполиции.