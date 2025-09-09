RU

Общество Образование Деньги Изменения

Мошенники атакуют: МВД и киберполиция предупредили, какие "услуги" в интернете заказывать нельзя

Некоторые "услуги" заказывать в интернете не стоит (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Заказывать в интернете "услуги" по изготовлению документов - в частности водительских - опасно. Это может привести не только к финансовым потерям, но и к совершению преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Чем опасны "услуги" мошенников в сети

В ГСЦ МВД и Киберполиции предупредили украинцев, что сегодня в интернете и в популярных социальных сетях участились случаи мошенничества под предлогом изготовления якобы настоящих документов.

Так, водителям и владельцам авто злоумышленники могут предлагать "быстрые услуги":

  • по получению водительских удостоверений;
  • по открытию дополнительных категорий на управление транспортными средствами;
  • по продаже номерных знаков за деньги.

Отмечается, что для введения людей в заблуждение мошенники даже используют фишинговые сайты, имитирующие официальный веб-ресурс Главного сервисного центра МВД.

Гражданам объяснили, что цель таких аферистов:

  • выманить деньги;
  • выманить персональные данные пользователей (для дальнейшего незаконного использования).

"Работники сервисных центров МВД и киберполицейские непрерывно осуществляют мониторинг сети Интернет и выявляют мошеннические ресурсы", - отметили в ГСЦ.

Сообщается, что в некоторых случаях пользователи все же получают заказанные документы, однако они оказываются поддельными (и не отображаются в государственных реестрах, приложении "Дія" или в Кабинете водителя).

"Водителей с фальшивыми удостоверениями обнаруживают патрульные полицейские на дорогах", - отметили в МВД.

Сколько мошенничеств обнаружили за прошлый месяц

В ГСЦ МВД поделились, что ежемесячно отправляют киберполиции письмо насчет выявления в соцсетях Instagram, Facebook, TikTok и на других ресурсах ряда ссылок с предложениями приобрести фальшивые документы.

Уточняется, что среди присланных ссылок за август 2025 года:

  • 3 учетных записи - уже удалены;
  • 26 - новые ячейки, которые ранее не прорабатывались киберполицией;
  • 18 групп (23 ссылки) - находятся в работе;
  • 1 группа (2 ссылки) - передана на обработку.

Как наказывается использование поддельных документов

Отмечается при этом, что использование заведомо поддельного документа содержит состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины и наказывается:

  • или штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен);
  • или пробационным надзором на срок до двух лет;
  • или ограничением свободы на тот же срок.

Как проверить документ и сообщить о мошенниках

Напоследок в ГСЦ МВД и Киберполиции призвали граждан быть внимательными и пользоваться только официальными каналами получения услуг.

Кроме того, украинцам сообщили, что:

  • проверить подлинность документов можно через соответствующий онлайн-сервис на официальном веб-сайте ГСЦ;
  • сообщить о мошенническом контенте в интернете можно с помощью электронного обращения в киберполицию.

Напомним, единственный способ получить водительское удостоверение:

  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
  • пройти практическую подготовку в автошколе;
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Для того чтобы снизить риски подделки водительских документов мошенниками, сервисные центры МВД постоянно усиливают их защиту.

Так, с 1 августа 2024 года водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств выдаются на бланках с дополнительными элементами защиты.

На защитном покрытии к голографическому изображению эмблемы МВД добавилась специальная маркировка, состоящая из трех букв и шести цифр (она размещена с левой стороны бланка).

С апреля 2024 года был введен также QR-код на свидетельствах о регистрации транспортного средства, который позволяет проверить данные документа в государственном электронном реестре онлайн.

В ГСЦ МВД сообщали также, что в некоторых случаях настоящие права могут не отображаться в электронном Кабинете водителя и в приложении "Дія". Учитывая это, водителям объяснили, как легко исправить ситуацию и обновить данные без похода в МВД.

Тем временем мы рассказывали, в каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением.

Читайте также, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.

