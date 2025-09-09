Мошенники атакуют: МВД и киберполиция предупредили, какие "услуги" в интернете заказывать нельзя

Чем опасны "услуги" мошенников в сети

В ГСЦ МВД и Киберполиции предупредили украинцев, что сегодня в интернете и в популярных социальных сетях участились случаи мошенничества под предлогом изготовления якобы настоящих документов.

Так, водителям и владельцам авто злоумышленники могут предлагать "быстрые услуги":

по получению водительских удостоверений;

по открытию дополнительных категорий на управление транспортными средствами;

по продаже номерных знаков за деньги.

Отмечается, что для введения людей в заблуждение мошенники даже используют фишинговые сайты, имитирующие официальный веб-ресурс Главного сервисного центра МВД.

Гражданам объяснили, что цель таких аферистов:

выманить деньги;

выманить персональные данные пользователей (для дальнейшего незаконного использования).

"Работники сервисных центров МВД и киберполицейские непрерывно осуществляют мониторинг сети Интернет и выявляют мошеннические ресурсы", - отметили в ГСЦ.

Сообщается, что в некоторых случаях пользователи все же получают заказанные документы, однако они оказываются поддельными (и не отображаются в государственных реестрах, приложении "Дія" или в Кабинете водителя).

"Водителей с фальшивыми удостоверениями обнаруживают патрульные полицейские на дорогах", - отметили в МВД.

Сколько мошенничеств обнаружили за прошлый месяц

В ГСЦ МВД поделились, что ежемесячно отправляют киберполиции письмо насчет выявления в соцсетях Instagram, Facebook, TikTok и на других ресурсах ряда ссылок с предложениями приобрести фальшивые документы.

Уточняется, что среди присланных ссылок за август 2025 года:

3 учетных записи - уже удалены;

26 - новые ячейки, которые ранее не прорабатывались киберполицией;

18 групп (23 ссылки) - находятся в работе;

1 группа (2 ссылки) - передана на обработку.

Как наказывается использование поддельных документов

Отмечается при этом, что использование заведомо поддельного документа содержит состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины и наказывается:

или штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен);

или пробационным надзором на срок до двух лет;

или ограничением свободы на тот же срок.

Как проверить документ и сообщить о мошенниках

Напоследок в ГСЦ МВД и Киберполиции призвали граждан быть внимательными и пользоваться только официальными каналами получения услуг.

Кроме того, украинцам сообщили, что: