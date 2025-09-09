Мошенники атакуют: МВД и киберполиция предупредили, какие "услуги" в интернете заказывать нельзя

Заказывать в интернете "услуги" по изготовлению документов - в частности водительских - опасно. Это может привести не только к финансовым потерям, но и к совершению преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
В ГСЦ МВД и Киберполиции предупредили украинцев, что сегодня в интернете и в популярных социальных сетях участились случаи мошенничества под предлогом изготовления якобы настоящих документов.
Так, водителям и владельцам авто злоумышленники могут предлагать "быстрые услуги":
Отмечается, что для введения людей в заблуждение мошенники даже используют фишинговые сайты, имитирующие официальный веб-ресурс Главного сервисного центра МВД.
Гражданам объяснили, что цель таких аферистов:
"Работники сервисных центров МВД и киберполицейские непрерывно осуществляют мониторинг сети Интернет и выявляют мошеннические ресурсы", - отметили в ГСЦ.
Сообщается, что в некоторых случаях пользователи все же получают заказанные документы, однако они оказываются поддельными (и не отображаются в государственных реестрах, приложении "Дія" или в Кабинете водителя).
"Водителей с фальшивыми удостоверениями обнаруживают патрульные полицейские на дорогах", - отметили в МВД.
В ГСЦ МВД поделились, что ежемесячно отправляют киберполиции письмо насчет выявления в соцсетях Instagram, Facebook, TikTok и на других ресурсах ряда ссылок с предложениями приобрести фальшивые документы.
Уточняется, что среди присланных ссылок за август 2025 года:
Отмечается при этом, что использование заведомо поддельного документа содержит состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины и наказывается:
Напоследок в ГСЦ МВД и Киберполиции призвали граждан быть внимательными и пользоваться только официальными каналами получения услуг.
Кроме того, украинцам сообщили, что:
Напомним, единственный способ получить водительское удостоверение:
Для того чтобы снизить риски подделки водительских документов мошенниками, сервисные центры МВД постоянно усиливают их защиту.
Так, с 1 августа 2024 года водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств выдаются на бланках с дополнительными элементами защиты.
На защитном покрытии к голографическому изображению эмблемы МВД добавилась специальная маркировка, состоящая из трех букв и шести цифр (она размещена с левой стороны бланка).
С апреля 2024 года был введен также QR-код на свидетельствах о регистрации транспортного средства, который позволяет проверить данные документа в государственном электронном реестре онлайн.
В ГСЦ МВД сообщали также, что в некоторых случаях настоящие права могут не отображаться в электронном Кабинете водителя и в приложении "Дія". Учитывая это, водителям объяснили, как легко исправить ситуацию и обновить данные без похода в МВД.
