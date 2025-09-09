Шахраї атакують: МВС і кіберполіція попередили, які "послуги" в інтернеті замовляти не можна

Замовляти в інтернеті "послуги" з виготовлення документів - зокрема водійських - небезпечно. Це може призвести не лише до фінансових втрат, але і до скоєння злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
У ГСЦ МВС і Кіберполіції попередили українців, що сьогодні в інтернеті та у популярних соціальних мережах почастішали випадки шахрайства під приводом виготовлення нібито справжніх документів.
Так, керманичам і власникам авто зловмисники можуть пропонувати "швидкі послуги":
Зазначається, що для введення людей в оману шахраї навіть використовують фішингові сайти, що імітують офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС.
Громадянам пояснили, що мета таких аферистів:
"Працівники сервісних центрів МВС та кіберполіцейські безперервно здійснюють моніторинг мережі Інтернет та виявляють шахрайські ресурси", - зауважили в ГСЦ.
Повідомляється, що в деяких випадках користувачі все ж таки отримують замовлені документи, проте вони виявляються підробленими (і не відображаються у державних реєстрах, застосунку "Дія" чи в Кабінеті водія).
"Водіїв із фальшивими посвідченнями виявляють патрульні поліцейські на дорогах", - наголосили у МВС.
У ГСЦ МВС поділились, що щомісяця відправляють кіберполіції листа щодо виявлення у соцмережах Instagram, Facebook, TikTok та на інших ресурсах низки посилань із пропозиціями придбати фальшиві документи.
Уточнюється, що серед надісланих посилань за серпень 2025 року:
Наголошується водночас, що використання завідомо підробленого документа містить склад злочину, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України та карається:
Насамкінець у ГСЦ МВС і Кіберполіції закликали громадян бути уважними й користуватися тільки офіційними каналами отримання послуг.
Крім того, українцям повідомили, що:
Нагадаємо, єдиний спосіб отримати посвідчення водія:
Для того, щоб знизити ризики підробки водійських документів шахраями, сервісні центри МВС постійно посилюють їхній захист.
Так, з 1 серпня 2024 року посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів видаються на бланках із додатковими елементами захисту.
На захисному покритті до голографічного зображення емблеми МВС додалося спеціальне маркування, яке складається з трьох літер і шести цифр (воно розміщене з лівої сторони бланка).
З квітня 2024 року було запроваджено також QR-код на свідоцтвах про реєстрацію транспортного засобу, який дозволяє перевірити дані документа в державному електронному реєстрі онлайн.
У ГСЦ МВС повідомляли також, що в деяких випадках справжні права можуть не відображатися в електронному Кабінеті водія та у застосунку "Дія". З огляду на це водіям пояснили, як легко виправити ситуацію та оновити дані без походу в МВС.
