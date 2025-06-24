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Очереди уменьшатся? МВД ввело важные изменения в записи в сервисные центры

Вторник 24 июня 2025 07:30
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Очереди уменьшатся? МВД ввело важные изменения в записи в сервисные центры В МВД увеличили количество онлайн-записей в сервисные центры (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Количество онлайн-записей граждан в сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) было увеличено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Что известно об изменениях в сервисных центрах МВД

В ГСЦ МВД рассказали, что:

  • собрали, проанализировали и обобщили обращения граждан;
  • внесли важные изменения в систему Е-запись.

Уточняется, что было, в частности:

  • увеличено количество онлайн-записей на услуги;
  • расширен штат экзаменаторов.

"Слышим и понимаем потребности посетителей, а потому постоянно совершенствуем сервис", - отметили в пресс-службе Главного сервисного центра.

В то же время отмечается, что любые изменения требуют времени и слаженного планирования, ведь это - глобальная перенастройка системы.

"Поэтому просим с пониманием относиться к возможным временным неудобствам и помогать администраторам качественно выполнять свою работу", - добавили ГСЦ МВД.

Как посетителям быстрее получить услуги: советы

Для того чтобы быстрее получить услуги в сервисных центрах МВД, украинцам советуют придерживаться ряда простых шагов.

Заблаговременно планировать свой визит, ведь предварительная онлайн-запись позволяет выбрать удобную локацию и время для получения услуги.

"Это уменьшает эмоциональное напряжение, ускоряет обслуживание и делает процесс получения услуги более комфортным", - объяснили гражданам.

Пользоваться онлайн-сервисами.

"Кабинет водителя и "Дія" - это удобно, быстро и доступно. Единственное условие - наличие смартфона с доступом к сети Интернет", - напомнили украинцам.

Например, удаленно - онлайн - возможно:

  • обменять водительское удостоверение;
  • заказать индивидуальный номерной знак;
  • назначить или отменить надлежащего пользователя;
  • перерегистрировать авто или мотоцикл.

Проверять пакет документов перед визитом в сервисный центр МВД - это также поможет избежать задержек, ведь несоответствие документов увеличивает сроки обслуживания.

Узнавать актуальную информацию только из официальных ресурсов сервисных центров МВД.

"Нам важно, чтобы информацию об изменениях в работе клиенты получали вовремя и без искажений", - отметили в ГСЦ МВД.

Своевременно отменять онлайн-запись, если осуществить визит не получается (чтобы дать возможность воспользоваться услугами другим людям).

Не пропускать вызов администратора.

Украинцам напомнили, что предварительная онлайн-запись активна с 08:00 текущего дня и имеет свое определенное время.

"После трех вызовов и неявки к столу администратора система осуществляет автоматическую отмену записи без возможности восстановления. В таком случае, придется регистрироваться на услугу заново", - объяснили гражданам.

Не превышать лимит записей, ведь система имеет усиленную защиту от внешнего вмешательства, поэтому может блокировать частые типичные записи.

"Стоит ответственно относиться к визиту и переносить его при необходимости", - отметили в ГСЦ МВД.

После отмены записи подождать до 30 минут - чтобы данные в системе обновились и можно было осуществлять повторную запись.

"Лето в разгаре - пора отдыха, а значит многие граждане сочетают путешествия с визитами в сервисные центры МВД. Поэтому важно соблюдать простые правила - и получение услуг в сервисных подразделениях станет комфортным для всех", - подытожили в ГСЦ МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи.

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