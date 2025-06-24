Очереди уменьшатся? МВД ввело важные изменения в записи в сервисные центры
Количество онлайн-записей граждан в сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) было увеличено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Что известно об изменениях в сервисных центрах МВД
В ГСЦ МВД рассказали, что:
- собрали, проанализировали и обобщили обращения граждан;
- внесли важные изменения в систему Е-запись.
Уточняется, что было, в частности:
- увеличено количество онлайн-записей на услуги;
- расширен штат экзаменаторов.
"Слышим и понимаем потребности посетителей, а потому постоянно совершенствуем сервис", - отметили в пресс-службе Главного сервисного центра.
В то же время отмечается, что любые изменения требуют времени и слаженного планирования, ведь это - глобальная перенастройка системы.
"Поэтому просим с пониманием относиться к возможным временным неудобствам и помогать администраторам качественно выполнять свою работу", - добавили ГСЦ МВД.
Как посетителям быстрее получить услуги: советы
Для того чтобы быстрее получить услуги в сервисных центрах МВД, украинцам советуют придерживаться ряда простых шагов.
Заблаговременно планировать свой визит, ведь предварительная онлайн-запись позволяет выбрать удобную локацию и время для получения услуги.
"Это уменьшает эмоциональное напряжение, ускоряет обслуживание и делает процесс получения услуги более комфортным", - объяснили гражданам.
Пользоваться онлайн-сервисами.
"Кабинет водителя и "Дія" - это удобно, быстро и доступно. Единственное условие - наличие смартфона с доступом к сети Интернет", - напомнили украинцам.
Например, удаленно - онлайн - возможно:
- обменять водительское удостоверение;
- заказать индивидуальный номерной знак;
- назначить или отменить надлежащего пользователя;
- перерегистрировать авто или мотоцикл.
Проверять пакет документов перед визитом в сервисный центр МВД - это также поможет избежать задержек, ведь несоответствие документов увеличивает сроки обслуживания.
Узнавать актуальную информацию только из официальных ресурсов сервисных центров МВД.
"Нам важно, чтобы информацию об изменениях в работе клиенты получали вовремя и без искажений", - отметили в ГСЦ МВД.
Своевременно отменять онлайн-запись, если осуществить визит не получается (чтобы дать возможность воспользоваться услугами другим людям).
Не пропускать вызов администратора.
Украинцам напомнили, что предварительная онлайн-запись активна с 08:00 текущего дня и имеет свое определенное время.
"После трех вызовов и неявки к столу администратора система осуществляет автоматическую отмену записи без возможности восстановления. В таком случае, придется регистрироваться на услугу заново", - объяснили гражданам.
Не превышать лимит записей, ведь система имеет усиленную защиту от внешнего вмешательства, поэтому может блокировать частые типичные записи.
"Стоит ответственно относиться к визиту и переносить его при необходимости", - отметили в ГСЦ МВД.
После отмены записи подождать до 30 минут - чтобы данные в системе обновились и можно было осуществлять повторную запись.
"Лето в разгаре - пора отдыха, а значит многие граждане сочетают путешествия с визитами в сервисные центры МВД. Поэтому важно соблюдать простые правила - и получение услуг в сервисных подразделениях станет комфортным для всех", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи.
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