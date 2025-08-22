ua en ru
Мошенники в 2025 году: 6 самых популярных схем, на которые ведутся люди

Пятница 22 августа 2025 17:35
UA EN RU
Мошенники в 2025 году: 6 самых популярных схем, на которые ведутся люди Уловки мошенников, которые особенно опасны в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Мошенники не стоят на месте и каждый год придумывают новые способы обмана. В 2025 году особенно активно используются схемы, которые играют на доверии, страхе и желании быстро заработать.

Про 6 самых популярных видов мошенничества, на которые чаще всего ведутся люди, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf.

Мошенничества с deepfake и ИИ

В Instagram все чаще можно встретить ролики, где младенцы "разговаривают как взрослые". Эти забавные видео - лишь пример того, на что способна технология deepfake.

Мошенники применяют искусственный интеллект для создания поддельного аудио и видео, практически неотличимого от реальности. Аналитики Surfshark фиксируют стремительный рост подобных схем с 2023 года - в ход идут как образы знаменитостей, так и обычных пользователей.

Механика проста: преступники с помощью ИИ создают копию голоса знакомого или руководителя компании и звонят в бухгалтерию с просьбой срочно перевести деньги.

Сегодня достаточно нескольких секунд аудиозаписи, чтобы сгенерировать достоверный "голос-клон". При этом эксперты уверяют: распознать искусственно созданный контент возможно, если знать, на что обращать внимание.

По данным отчета, финансовые потери от мошенничеств с использованием ИИ в 2024 году превысили 16,6 млрд долларов - на 33% больше, чем годом ранее. Схемы строятся на создании срочности: жертву подталкивают к решению через звонки, письма или даже видеосообщения, не оставляя времени на проверку.

Мошенники в 2025 году: 6 самых популярных схем, на которые ведутся людиМошенничества с использованием искусственного интеллекта/дипфейков (фото: MakeUseOf)

"Романтические" аферы

Еще один популярный вид обмана - так называемые романтические мошенничества. Их жертвами становятся люди в уязвимом состоянии. По данным Barclays, в начале 2025 года количество подобных случаев выросло на 20%. Чаще всего злоумышленники ищут тех, кто недавно пережил личную утрату.

Сценарий почти всегда один и тот же: знакомство на Tinder, Facebook или в Instagram, затем просьба перейти в WhatsApp. Начинается длительная переписка: ежедневные "доброе утро", внимание к мелочам, фотографии (чаще всего украденные с чужих страниц). Встретиться "партнер" не может - он якобы работает на нефтяной платформе, служит в армии или находится в командировке.

Когда доверие установлено, начинаются просьбы о деньгах. Сначала небольшие суммы на оплату связи, затем – "экстренные ситуации": лечение, билеты, инвестиции в общее будущее. Жертвы нередко игнорируют тревожные сигналы, руководствуясь эмоциями

Эксперты напоминают: если собеседник избегает видеозвонков или личной встречи, настаивает на переводе разговора в мессенджер и тем более просит деньги - это почти наверняка мошенничество.

Мошенники в 2025 году: 6 самых популярных схем, на которые ведутся людиРомантические мошенники заслужили репутацию эмоциональных хищников (фото: MakeUseOf)

Криптовалютные и инвестиционные схемы

Особое место занимают криптомошенничества. Согласно данным Better Business Bureau, именно они стали самым опасным видом обмана в 2024 году и сохраняют актуальность в 2025 году. В отчете Chainalysis отмечается: схемы эффективны, потому что одновременно играют на жадности и страхе упустить "следующий биткоин".

Начинается все с рекламы "супервыгодных инвестиций" в Facebook или Instagram. После отклика жертву перенаправляют к "финансовым консультантам", которые обещают быстрое приумножение капитала.

Иногда мошенники действуют издалека: знакомство в приложении для знакомств постепенно превращается в предложение "заработать на криптовалюте". В других случаях они взламывают аккаунты друзей жертвы и присылают сообщение об "отличной инвестиционной возможности".

Для убедительности злоумышленники используют профессионально оформленные поддельные сайты с "растущими" портфелями и даже позволяют вывести небольшие суммы, чтобы вызвать доверие. Обман раскрывается только тогда, когда пользователь пытается вывести более крупные средства - и обнаруживает, что деньги исчезли.

Эксперты советуют: перед инвестициями проверяйте платформу через независимые источники и убедитесь, что она зарегистрирована у финансовых регуляторов. Никогда не доверяйте предложениям из соцсетей, даже если они приходят от знакомых аккаунтов.

Фишинг и его новые формы

Фишинг - один из самых старых видов кибермошенничества, но в 2025 году он остается крайне эффективным. Согласно Data Breach Investigations Report 2025, злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект для создания убедительных и трудноразличимых поддельных сообщений.

Фишинговые атаки выходят далеко за пределы электронной почты. Существует смишинг (через SMS), вишинг (звонки), а также фишинг-атака (мошенничество в соцсетях).

Отдельный вид - целевой фишинг, когда преступники используют персональные данные из утечек или соцсетей для атаки на конкретного человека. Независимо от метода цель одинакова: получить доступ к учетным данным или заставить жертву установить вредоносное ПО.

Схема строится на создании срочности: сообщение о "подозрительной активности", "заморозке аккаунта" или "необходимости подтвердить доставку посылки". Письма часто выглядят официально - с логотипами компаний и фирменным стилем.

Эксперты рекомендуют: включайте многофакторную аутентификацию на всех аккаунтах, проверяйте адреса отправителей и помните - крупные компании не используют бесплатные почтовые сервисы для официальной коммуникации.

Мошенники в 2025 году: 6 самых популярных схем, на которые ведутся людиФишинговые мошенничества (фото: MakeUseOf)

Онлайн-покупки и поддельные магазины

Мошенники активно используют фейковые интернет-магазины. На первый взгляд сайты выглядят профессионально: фотографии, отзывы, таймеры акций. Но "выгодные предложения" вроде брендовой мебели за 49 долларов или элитных товаров по низким ценам - явный признак обмана.

По данным специалистов, такие сайты чаще всего рекламируются через соцсети и таргетированы на определенные группы пользователей. Чаще всего жертвами становятся покупатели дорогих товаров - от электроники до автомобилей. В итоге клиент либо получает подделку, либо вовсе остается без покупки и денег.

Чтобы защититься, эксперты советуют: проверяйте компанию по отзывам, ищите ее название вместе со словом "мошенничество" или "отзывы", изучайте условия возврата и наличие реальных контактных данных, включая физический адрес.

Мошенничество с выдачей себя за другое лицо

Еще один распространенный вид афер - это схемы с выдачей себя за другое лицо. Злоумышленники представляются налоговой службой, полицией, коммунальными службами или технической поддержкой. Их цель - запугать человека, вынудив его к немедленным действиям.

"Государственные" схемы строятся на страхе: звонящий утверждает, что вас могут арестовать, депортировать или оштрафовать.

Отдельный сценарий – "техподдержка". Жертва видит пугающее всплывающее окно о "вирусе" или "системной ошибке" и сама вводит команды, дающие злоумышленнику доступ к компьютеру. Дополнительную убедительность придают украденные из утечек персональные данные: адрес, часть номера документа и т.п.

Эксперты напоминают: официальные ведомства не требуют немедленной оплаты через подарочные карты или переводы. Государственные органы связываются только через официальную почту.

Техподдержка не звонит без запроса клиента. А если звонящий утверждает, что в беде родственник - лучше завершить разговор и связаться напрямую с близким человеком.

