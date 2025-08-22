Шахраї у 2025 році: 6 найпопулярніших схем, на які ведуться люди

Шахраї не стоять на місці і щороку вигадують нові способи обману. У 2025 році особливо активно використовують схеми, які грають на довірі, страху і бажанні швидко заробити.

Про 6 найпопулярніших видів шахрайства, на які найчастіше ведуться люди, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт MakeUseOf .

Шахрайства з deepfake і ШІ

В Instagram дедалі частіше можна зустріти ролики, де немовлята "розмовляють як дорослі". Ці кумедні відео - лише приклад того, на що здатна технологія deepfake.

Шахраї застосовують штучний інтелект для створення підробленого аудіо та відео, які практично не відрізняються від реальності. Аналітики Surfshark фіксують стрімке зростання подібних схем із 2023 року - у хід ідуть як образи знаменитостей, так і звичайних користувачів.

Механіка проста: злочинці за допомогою ШІ створюють копію голосу знайомого або керівника компанії і дзвонять у бухгалтерію з проханням терміново переказати гроші.

Сьогодні достатньо кількох секунд аудіозапису, щоб згенерувати достовірний "голос-клон". При цьому експерти запевняють: розпізнати штучно створений контент можливо, якщо знати, на що звертати увагу.

За даними звіту, фінансові втрати від шахрайств із використанням ШІ 2024 року перевищили 16,6 млрд доларів - на 33% більше, ніж роком раніше. Схеми будуються на створенні терміновості: жертву підштовхують до рішення через дзвінки, листи або навіть відеоповідомлення, не залишаючи часу на перевірку.

Шахрайства з використанням штучного інтелекту/дипфейків (фото: MakeUseOf)

"Романтичні" афери

Ще один популярний вид обману - так звані романтичні шахрайства. Їхніми жертвами стають люди в уразливому стані. За даними Barclays, на початку 2025 року кількість подібних випадків зросла на 20%. Найчастіше зловмисники шукають тих, хто нещодавно пережив особисту втрату.

Сценарій майже завжди один і той самий: знайомство на Tinder, Facebook або в Instagram, потім прохання перейти у WhatsApp. Починається тривале листування: щоденні "доброго ранку", увага до дрібниць, фотографії (найчастіше вкрадені з чужих сторінок). Зустрітися "партнер" не може - він нібито працює на нафтовій платформі, служить в армії або перебуває у відрядженні.

Коли довіру встановлено, починаються прохання про гроші. Спочатку невеликі суми на оплату зв'язку, потім - "екстрені ситуації": лікування, квитки, інвестиції в спільне майбутнє. Жертви нерідко ігнорують тривожні сигнали, керуючись емоціями

Експерти нагадують: якщо співрозмовник уникає відеодзвінків або особистої зустрічі, наполягає на переведенні розмови в месенджер і тим більше просить гроші - це майже напевно шахрайство.

Романтичні шахраї заслужили репутацію емоційних хижаків (фото: MakeUseOf)

Криптовалютні та інвестиційні схеми

Особливе місце займають криптошахрайства. Згідно з даними Better Business Bureau, саме вони стали найнебезпечнішим видом обману у 2024 році і зберігають актуальність у 2025 році. У звіті Chainalysis зазначається: схеми ефективні, бо одночасно грають на жадібності та страху втратити "наступний біткоїн".

Починається все з реклами "супервигідних інвестицій" у Facebook або Instagram. Після відгуку жертву перенаправляють до "фінансових консультантів", які обіцяють швидке примноження капіталу.

Іноді шахраї діють здалеку: знайомство в додатку для знайомств поступово перетворюється на пропозицію "заробити на криптовалюті". В інших випадках вони зламують акаунти друзів жертви і надсилають повідомлення про "чудову інвестиційну можливість".

Для переконливості зловмисники використовують професійно оформлені підроблені сайти зі "зростаючими" портфелями і навіть дозволяють вивести невеликі суми, щоб викликати довіру. Обман розкривається тільки тоді, коли користувач намагається вивести більші кошти - і виявляє, що гроші зникли.

Експерти радять: перед інвестиціями перевіряйте платформу через незалежні джерела і переконайтеся, що вона зареєстрована у фінансових регуляторів. Ніколи не довіряйте пропозиціям із соцмереж, навіть якщо вони приходять від знайомих акаунтів.

Фішинг та його нові форми

Фішинг - один із найстаріших видів кібершахрайства, але у 2025 році він залишається вкрай ефективним. Згідно з Data Breach Investigations Report 2025, зловмисники дедалі частіше використовують штучний інтелект для створення переконливих і важковиразних підроблених повідомлень.

Фішингові атаки виходять далеко за межі електронної пошти. Існує змішинг (через SMS), вішинг (дзвінки), а також фішинг-атака (шахрайство в соцмережах).

Окремий вид - цільовий фішинг, коли злочинці використовують персональні дані з витоків або соцмереж для атаки на конкретну людину. Незалежно від методу мета однакова: отримати доступ до облікових даних або змусити жертву встановити шкідливе ПЗ.

Схема будується на створенні терміновості: повідомлення про "підозрілу активність", "заморожування акаунта" або "необхідність підтвердити доставку посилки". Листи часто мають офіційний вигляд - з логотипами компаній і фірмовим стилем.

Експерти рекомендують: вмикайте багатофакторну автентифікацію на всіх акаунтах, перевіряйте адреси відправників і пам'ятайте - великі компанії не використовують безкоштовні поштові сервіси для офіційної комунікації.

Фішингові шахрайства (фото: MakeUseOf)

Онлайн-покупки та підроблені магазини

Шахраї активно використовують фейкові інтернет-магазини. На перший погляд сайти виглядають професійно: фотографії, відгуки, таймери акцій. Але "вигідні пропозиції" на кшталт брендових меблів за 49 доларів або елітних товарів за низькими цінами - явна ознака обману.

За даними фахівців, такі сайти найчастіше рекламуються через соцмережі і таргетовані на певні групи користувачів. Найчастіше жертвами стають покупці дорогих товарів - від електроніки до автомобілів. У підсумку клієнт або отримує підробку, або зовсім залишається без покупки і грошей.

Щоб захиститися, експерти радять: перевіряйте компанію за відгуками, шукайте її назву разом зі словом "шахрайство" або "відгуки", вивчайте умови повернення і наявність реальних контактних даних, включно з фізичною адресою.

Шахрайство з видачею себе за іншу особу

Ще один поширений вид афер - це схеми з видачею себе за іншу особу. Зловмисники представляються податковою службою, поліцією, комунальними службами або технічною підтримкою. Їхня мета - залякати людину, змусивши її до негайних дій.

"Державні" схеми будуються на страху: той, хто телефонує, стверджує, що вас можуть заарештувати, депортувати або оштрафувати.

Окремий сценарій - "техпідтримка". Жертва бачить лякаюче спливаюче вікно про "вірус" або "системну помилку" і сама вводить команди, що дають зловмиснику доступ до комп'ютера. Додаткової переконливості надають вкрадені з витоків персональні дані: адреса, частина номера документа тощо.

Експерти нагадують: офіційні відомства не вимагають негайної оплати через подарункові картки або перекази. Державні органи зв'язуються тільки через офіційну пошту.

Техпідтримка не телефонує без запиту клієнта. А якщо той, хто телефонує, стверджує, що в біді родич - краще завершити розмову і зв'язатися безпосередньо з близькою людиною.