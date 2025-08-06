WhatsApp запускает новые функции для борьбы с мошенниками: что нужно знать

Мессенджер WhatsApp внедряет новые инструменты, направленные на борьбу с мошенничеством в групповых и личных чатах. Как сообщили в компании, за последнее время было удалено более 6,8 миллиона аккаунтов, связанных с преступными схемами по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Что меняется в группах

Одной из ключевых новинок станет функция "Обзор безопасности", которая будет отображаться, если вас добавил в группу человек, не входящий в ваш список контактов. Система автоматически покажет:

Является ли администратор группы вашим знакомым

Есть ли среди участников группы те, кто у вас в контактах

Общую информацию о группе и советы по безопасности.

До того, как вы решите остаться в такой группе, уведомления из чата будут автоматически отключены. При желании можно открыть чат, чтобы получить больше контекста и принять окончательное решение.

Защита в личных переписках

WhatsApp также усиливает защиту от мошенников в личных чатах. В компании предупреждают, что злоумышленники могут сначала связаться с потенциальной жертвой на других платформах, а затем предложить продолжить общение в WhatsApp.

В связи с этим тестируется новая система предупреждений: если вы начинаете переписку с человеком, которого нет в ваших контактах, приложение будет отображать дополнительную информацию - чтобы помочь вам понять, кто это и как он мог получить ваш номер.

WhatsApp вводит новые меры безопасности для борьбы с мошенниками (фото: WhatsApp)

Как защитить себя

В WhatsApp напоминают: чтобы не стать жертвой обмана, не спешите отвечать на сомнительные сообщения. Подумайте, выглядит ли запрос логичным и не пытаются ли вас торопить. Если отправитель представляется родственником или другом - проверьте его личность другим способом, например, по звонку или через другую платформу.