ua en ru
Вт, 24 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Игры с огнем. Как мошенники с помощью ИИ разрушают мировую экономику изнутри

Вторник 24 июня 2025 18:30
UA EN RU
Игры с огнем. Как мошенники с помощью ИИ разрушают мировую экономику изнутри Искусственный интеллект в мошеннических схемах грозит мировой экономике (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

К концу 2025 года мировые убытки от киберпреступлений могут достигнуть рекордных 10,5 триллиона долларов в год - почти в три раза больше, чем в 2015 году, когда они составляли около 3 триллионов долларов. По своим масштабам эта цифра сопоставима с экономикой третьей по величине страны мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума.

Рост мошенничества и его последствия для жертв

Особенно резко растет уровень мошенничества на фоне развития генеративного ИИ. В США только между 2018-2022 годами потери федерального бюджета составили от 233 млрд до 521 млрд долларов ежегодно - это порядка 2% ВВП страны и около 1 трлн долларов за пять лет. При этом расчет не учитывает миллионные потери на уровне штатов.

За этой статистикой стоят украденные личности, аферисты, которые используют данные жертв для получения пособий, кредитов и других выплат. Последствия для пострадавших бывают ужасными - в 2022 году 16% жертв идентификационного мошенничества признались в мыслях о самоубийстве, что на 10% больше, чем годом ранее.

Игры с огнем. Как мошенники с помощью ИИ разрушают мировую экономику изнутриМировые убытки от киберпреступлений (фото: Cybercrime Magazine)

Deepfake и новые методы мошенничества с ИИ

Сегодня глубокие фейки (deepfake) позволяют преступникам обманом проходить проверки личности - технология способна создать "идеальную" цифровую маску.

В 2023 году количество попыток обмана видеопроверок с помощью deepfake выросло на 704%. Одновременно ИИ сделал фишинг более реалистичным, что значительно осложнило распознавание угроз.

В Китае был зафиксирован случай, когда мошенник с помощью deepfake пытался выдать себя за жителя Пенсильвании и получить доступ к американскому федеральному агентству. Утечка на видеокамеру помогла обнаружить подделку и предотвратить атаку.

Цифровые кошельки и биометрия как главный щит от ИИ-мошенников

Старые методы идентификации, такие как пароли, логины и простая биография, уже неэффективны в эпоху ИИ и deepfake. На смену приходят цифровые кошельки идентичности (digital identity wallets) с биометрической защитой. Как это работает:

  • Пользователь создает надежный цифровой логин, который можно использовать на разных сайтах
  • Через документ и биометрию подтверждается личность и привязывается к этому логину
  • Логин превращается в "цифровой кошелек", облегчающий доступ к сервисам.

Перспективы и международный опыт

Это позволяет резко упростить авторизацию и защиту личных данных. ЕС активно тестирует такие кошельки: к 2026 году каждая страна введет собственный кошелек по общеевропейским стандартам.

Генеративный ИИ делает мошенничество масштабным и труднораспознаваемым, но современные инструменты, такие как цифровые кошельки и биометрия, уже готовы дать ему отпор. Они обеспечивают уровень защиты, способный противостоять новым угрозам будущего.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект Аферисты Мошенническая схема Мошенники
Новости
Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)
Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины