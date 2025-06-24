Игры с огнем. Как мошенники с помощью ИИ разрушают мировую экономику изнутри

К концу 2025 года мировые убытки от киберпреступлений могут достигнуть рекордных 10,5 триллиона долларов в год - почти в три раза больше, чем в 2015 году, когда они составляли около 3 триллионов долларов. По своим масштабам эта цифра сопоставима с экономикой третьей по величине страны мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума .

Рост мошенничества и его последствия для жертв

Особенно резко растет уровень мошенничества на фоне развития генеративного ИИ. В США только между 2018-2022 годами потери федерального бюджета составили от 233 млрд до 521 млрд долларов ежегодно - это порядка 2% ВВП страны и около 1 трлн долларов за пять лет. При этом расчет не учитывает миллионные потери на уровне штатов.

За этой статистикой стоят украденные личности, аферисты, которые используют данные жертв для получения пособий, кредитов и других выплат. Последствия для пострадавших бывают ужасными - в 2022 году 16% жертв идентификационного мошенничества признались в мыслях о самоубийстве, что на 10% больше, чем годом ранее.

Мировые убытки от киберпреступлений (фото: Cybercrime Magazine)

Deepfake и новые методы мошенничества с ИИ

Сегодня глубокие фейки (deepfake) позволяют преступникам обманом проходить проверки личности - технология способна создать "идеальную" цифровую маску.

В 2023 году количество попыток обмана видеопроверок с помощью deepfake выросло на 704%. Одновременно ИИ сделал фишинг более реалистичным, что значительно осложнило распознавание угроз.

В Китае был зафиксирован случай, когда мошенник с помощью deepfake пытался выдать себя за жителя Пенсильвании и получить доступ к американскому федеральному агентству. Утечка на видеокамеру помогла обнаружить подделку и предотвратить атаку.

Цифровые кошельки и биометрия как главный щит от ИИ-мошенников

Старые методы идентификации, такие как пароли, логины и простая биография, уже неэффективны в эпоху ИИ и deepfake. На смену приходят цифровые кошельки идентичности (digital identity wallets) с биометрической защитой. Как это работает:

Пользователь создает надежный цифровой логин, который можно использовать на разных сайтах

Через документ и биометрию подтверждается личность и привязывается к этому логину

Логин превращается в "цифровой кошелек", облегчающий доступ к сервисам.

Перспективы и международный опыт

Это позволяет резко упростить авторизацию и защиту личных данных. ЕС активно тестирует такие кошельки: к 2026 году каждая страна введет собственный кошелек по общеевропейским стандартам.

Генеративный ИИ делает мошенничество масштабным и труднораспознаваемым, но современные инструменты, такие как цифровые кошельки и биометрия, уже готовы дать ему отпор. Они обеспечивают уровень защиты, способный противостоять новым угрозам будущего.