ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Шахеды" снова атаковали Измаильский район: повредили объекты возле порта, есть раненый

Среда 20 августа 2025 06:40
UA EN RU
"Шахеды" снова атаковали Измаильский район: повредили объекты возле порта, есть раненый Иллюстративное фото: "Шахеды" снова атаковали Измаильский район (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия этой ночью дронами атаковала Одесскую область. Под ударом снова оказался Измаильский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Измаильской районной государственной администрации.

По данным РГА, несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны есть попадания. В частности, в результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Также возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области.

Известно, что во время атаки пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.

"Враг продолжает осуществлять террористические акты против мирного населения нашей страны", - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что этой ночью военнослужащие ВМС ВС Украины уничтожили 5 "Шахедов".

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 августа в Одессе были слышны звуки взрывов. Российские захватчики массированно атаковали город беспилотниками одновременно с нескольких сторон.

А в ночь на 16 июля россияне атаковали ряд регионов Украины. Так, оккупанты массированно ударили по Харькову, в результате атаки три человека пострадали.

Той же ночью оккупанты атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Тогда был инфраструктурный объект и возник пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме