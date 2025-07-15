17 ударов за двадцать минут: что известно об атаке дронов на Харьков

РБК-Украина собрало все, что известно о ночной атаке по Харькову.

Главное:

россияне запустили по Харькову десятки "Шахедов";

за четверть времени прозвучало более 15 взрывов;

есть пострадавшие.

Чем атаковали город

Около 23:10 Терехов сообщил об атаке дронов на Харьков. В это время воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города.

По данным Терехова, ночная атака "Шахедов" на город длилась 14 минут. За это время враг 16 раз ударил по Киевскому району Харькова. Также, по предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины.

В то же время Синегубов сообщил, что в течение 20 минут в Харькове прозвучало не менее 17 взрывов.

Последствия обстрела

По состоянию на 23:50 известно, что враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар.

"Большинство ударов - по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БпЛА типа "Герань-2", - пишет Синегубов.

Пострадавшие

В 23:45 Синегубов сообщил, что в результате атаки на Харьков уже известно о двух пострадавших.

"По предварительным данным, в результате массированной атаки по Киевскому району Харькова пострадали два человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.