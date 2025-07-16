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Российские "Шахеды" атаковали Измаил в Одесской области, возник пожар

Измаил, Среда 16 июля 2025 06:27
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Российские "Шахеды" атаковали Измаил в Одесской области, возник пожар Иллюстративное фото: россияне ударили по Измаилу (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в ночь на 16 июля атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Поражен инфраструктурный объект, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Измаильскую РГА в Facebook.

"В результате воздушного нападения был поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар, ГСЧС борется с огнем", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, в результате атаки "Шахедов" пострадавших нет.

Напомним, в сети сообщали о взрывах в Измаиле на фоне атаки дронов.

Атака на Украину

В ночь на 16 июля россияне атаковали ряд регионов Украины. Так, оккупанты массированно ударили по Харькову, в результате атаки три человека пострадали.

Под ударом врага был Кривой Рог. Там возникли пожары, разрушено предприятие, пострадал 17-летний парень. Из-за атаки в Кривом Роге отключения света.

Также захватчики ударили дронами по Виннице, были попадания в объекты инфраструктуры, есть пострадавшие.

Подробнее о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

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Одесса Измаил Война в Украине Атака дронов
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