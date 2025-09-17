В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины в ночь на среду, 17 сентября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 01:53. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Также стоит заметить, что сейчас ряд регионов Украины находится под дроновой атакой.

Обновлено в 02:10

В Киеве и ряде областей отбой баллистической угрозы. Однако все еще продолжается "шахедная" атака.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

