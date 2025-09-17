ua en ru
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Среда 17 сентября 2025 01:57
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в ночь на среду, 17 сентября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 01:53. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Также стоит заметить, что сейчас ряд регионов Украины находится под дроновой атакой.

Обновлено в 02:10

В Киеве и ряде областей отбой баллистической угрозы. Однако все еще продолжается "шахедная" атака.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска массово атаковали почти все регионы Украины ударными дронами.

В Киеве также объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о дронах над левым берегом столицы. В окрестностях Киева были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

Около полуночи российские террористы нанесли 10 ударов по Запорожью. В результате атаки в местах прилетов вспыхнули пожары, повреждены частные дома, есть погибший и раненые.

