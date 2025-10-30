"Шахеды" массированно атакуют Сумы: есть раненые, враг бьет по гражданским объектам
В ночь на 31 октября российские оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами. В Сумах слышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.
Целый день 30 октября российские войска атакуют город Сумы ударными дронами.
Сейчас под огнем оказался Ковпаковский район - власти города сообщают о как минимум пяти ударах по территории Сум.
В 22:31 в Сумах прогремел взрыв. Через несколько минут в городе слышали повторный взрыв.
В 22:40 в Сумах было громко снова.
Четвертый взрыв прогремел в 22:45.
В 22:47 Воздушные силы сообщили, что БПЛА находятся на Сумщине и движутся курсом на юг.
В 22:53 в Сумах слышали новый взрыв.
В 23:07 в Сумах прогремел шестой взрыв.
По предварительной информации, эпицентр поражений не пришелся на жилой сектор, однако есть пострадавшие среди гражданского населения. Точное количество раненых пока уточняется.
"Вражеские БпЛА нанесли несколько ударов по гражданской инфраструктуре. На месте работают экстренные службы. Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются", - сообщают местные власти.
На местах прилетов работают спасатели, медики и полиция. Учитывая продолжающуюся опасность повторных атак, официальные источники призывают жителей города оставаться в укрытиях и не публиковать фото или видео с мест взрывов до завершения воздушной тревоги.
Атака продолжается. Воздушная тревога объявлена по всей Сумской области.
Напомним, россияне сегодня днем, 30 октября, ударным беспилотником атаковали автозаправочную станцию в Сумах. В результате обстрела повреждены авто, есть раненые.
Кроме того, 26 октября россияне дроном типа "Италмас" ударили по многоэтажке в Заречном районе Сум. Удар пришелся непосредственно по крыше дома. В результате возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
А еще из-за вражеской атаки часть Сум утром в понедельник, 27 октября, осталась без электроэнергии. В области вводили графики аварийных отключений света.
Перед тем в облэнерго также сообщали о перебоях с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района.