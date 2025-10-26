Россияне ударили дроном по многоэтажке в Сумах, есть пострадавшая (фото, видео)
В воскресенье днем, 26 октября, российские оккупанты попали дроном в крышу многоэтажки в Сумах. В результате атаки пострадал по меньшей мере один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря.
"В результате попадания БПЛА типа "Италмас" произошло возгорание на крыше многоэтажного жилого дома в Заречном районе города... Пожар оперативно ликвидирован. На месте работают все соответствующие службы", - информировал Кобзарь.
В то же время начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что удар был около 14:20. Он пришелся непосредственно по крыше дома.
Впоследствии Артем Кобзарь проинформировал, что после попадания в дом пострадал один человек.
"44-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, медики оказали помощь", - сказано в заметке.
В Сумской МВА информацию подтвердили, добавив, что сейчас состояние женщины стабильное.
Сейчас в ГСЧС Украины тоже показали фото последствий атаки и подтвердили, что огонь ликвидирован.
"26 октября, во второй половине дня ударный беспилотник атаковал жилой сектор города Сумы. В результате попадания в кровлю девятиэтажного жилого дома возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали", - рассказали чрезвычайники.
Также добавим, что в местных пабликах распространялись кадры, на которых зафиксирован момент удара по дому.
Обстрелы Сум
Напомним, совсем недавно, 21 октября, россияне тоже атаковали Сумы дроном "Италмас". Известно, что враг целился по гражданской инфраструктуре и ударил по дорожному покрытию.
В результате того обстрела были повреждены две многоэтажки, а именно - выбито несколько окон и около 35 балконных рам. Кроме того, пострадали 12 человек.
Также мы писали, что в ночь на 23 октября враг нанес удар дроном по территории железнодорожной станции. В связи с этим двое работников железной дороги получили ранения.