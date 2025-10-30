"Шахеди" масовано атакують Суми: є поранені, ворог б’є по цивільних об’єктах

В ніч на 31 жовтня російські окупанти знову атакують Україну ударними дронами. У Сумах чули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

На місцях прильотів працюють рятувальники, медики та поліція. Враховуючи триваючу небезпеку повторних атак, офіційні джерела закликають жителів міста залишатися в укриттях і не публікувати фото чи відео з місць вибухів до завершення повітряної тривоги.

"Ворожі БпЛА завдали кілька ударів по цивільній інфраструктурі. На місці працюють екстрені служби. Дані про масштаби руйнувань і потерпілих уточнюються", - повідомляє місцева влада.

За попередньою інформацією, епіцентр уражень не припав на житловий сектор, однак є постраждалі серед цивільного населення. Точну кількість поранених наразі уточнюють.

О 23:07 у Сумах пролунав шостий вибух.

О 22:47 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на Сумщині та рухаються курсом на південь.

О 22:40 у Сумах було гучно знову.

О 22:31 у Сумах пролунав вибух. За кілька хвилин у місті чули повторний вибух.

Цілий день 30 жовтня російські війська атакують місто Суми ударними дронами. Наразі під вогнем опинився Ковпаківський район - влада міста повідомляє про щонайменше п’ять ударів по території Сум.

Нагадаємо, росіяни сьогодні вдень, 30 жовтня, ударним безпілотником атакували автозаправну станцію у Сумах. В результаті обстрілу пошкоджені авто, є поранені.

Крім того, 26 жовтня росіяни дроном типу "Італмас" вдарили по багатоповерхівці в Зарічному районі Сум. Удар прийшовся безпосередньо по даху будинку. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

А ще через ворожу атаку частина Сум зранку у понеділок, 27 жовтня, залишилась без електроенергії. В області вводили графіки аварійних відключень світла.

Перед тим в обленерго також повідомляли про перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району.