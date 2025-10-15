В Сумах прогремели взрывы, в городе перебои со светом
Сегодня днем в Сумах прогремел взрыв. Сейчас в городе наблюдаются перебои со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Военные Воздушных сил сегодня в 11:45 предупредили сумчан перейти в укрытия из-за угрозы атаки вражеской КАБ.
А уже через несколько минут, военные сообщили, с востока к Сумам приближается вражеский беспилотник.
Местные жители сообщали, что КАБы упали за городом, но над самими Сумами еще кружил российский дрон-камикадзе, также известный как "Герань-3".
Одновременно с этим местные жители начали сообщать, что у части горожан пропал свет.
Обновлено в 12:18.
АО "Симиоблэнерго" сообщает, что перебои с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района связаны с военной агрессией РФ.
"Энергетики работают, а вы - пожалуйста, сохраняйте информационную тишину!", - добавили в АО.
Обновлено в 12:26.
"Горводоканал" Сум отметил, что в связи с вражеской атакой и перебоями в электроснабжении 15 октября с 11:56 обесточены объекты КП "Горводоканал".
"Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение будет восстановлено", - добавили в службе.
Атаки на Украину 15 октября
Заметим также, что этой ночью россияне атаковали Днепропетровскую область.
По данным Воздушных сил, украинские защитники в ночь на 15 октября сбили почти 40 вражеских дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели. Как следствие в области были зафиксированы разрушения и пожары.
Кроме этого в результате удара пострадал 19-летний парень, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Подробнее о ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме этого, оккупанты ударили по Черниговской области. В частности в Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке дрон попал в жилой дом.