В Сумах прогремели взрывы, в городе перебои со светом

Сегодня днем в Сумах прогремел взрыв. Сейчас в городе наблюдаются перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .

Военные Воздушных сил сегодня в 11:45 предупредили сумчан перейти в укрытия из-за угрозы атаки вражеской КАБ.

А уже через несколько минут, военные сообщили, с востока к Сумам приближается вражеский беспилотник.

Местные жители сообщали, что КАБы упали за городом, но над самими Сумами еще кружил российский дрон-камикадзе, также известный как "Герань-3".

Одновременно с этим местные жители начали сообщать, что у части горожан пропал свет.

Обновлено в 12:18.

АО "Симиоблэнерго" сообщает, что перебои с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района связаны с военной агрессией РФ.

"Энергетики работают, а вы - пожалуйста, сохраняйте информационную тишину!", - добавили в АО.

Обновлено в 12:26.

"Горводоканал" Сум отметил, что в связи с вражеской атакой и перебоями в электроснабжении 15 октября с 11:56 обесточены объекты КП "Горводоканал".

"Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение будет восстановлено", - добавили в службе.