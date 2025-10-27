ua en ru
Сумы частично остались без света из-за атак РФ: что известно

Понедельник 27 октября 2025 09:13
UA EN RU
Сумы частично остались без света из-за атак РФ: что известно Фото: Сумы частично остались без света из-за атак РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Часть Сум утром в понедельник, 27 октября, осталась без электроэнергии из-за атаки российских войск. В области вели графики аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря и пресс-службу АО "Сумыоблэнерго".

"В результате вражеских атак часть Сумской громады осталась без электроэнергии", - говорится в сообщении.

По словам Кобзаря, аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем потребителям. Энергетики делают все возможное, чтобы свет вернулся в дома жителей в кратчайшие сроки.

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Сейчас они действуют для потребителей 1, 2, 3 и 4 очередей.

Как пояснили в компании, графики аварийных отключений применяются только в случаях, когда нужно срочно снизить нагрузку на энергосистему. Это происходит в экстренных ситуациях, поэтому продолжительность обесточивания предусмотреть невозможно.

Такие графики отличаются от почасовых отключений, при которых заранее определены временные рамки.

В "Сумыоблэнерго" подчеркнули, что нынешние ограничения носят сугубо аварийный характер и вводятся для стабилизации работы энергосистемы области.

Обстрелы Сум и области

Сумы и область почти ежедневно находятся под ударами российских войск, которые применяют для атак беспилотники, ракеты различных типов и авиационные бомбы. Из-за постоянных обстрелов страдает как жилая, так и энергетическая инфраструктура региона.

Так, после вражеских ударов 15 октября АО "Сумыоблэнерго" сообщало о перебоях с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района.

Также войска РФ атаковали Сумы КАБами. Тогда в результате удара по областному центру были повреждены многоэтажки и ранены люди.

Еще раньше российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Краснопольской общины Сумской области. В результате такой атаки врага пострадала целая семья, 4-летняя девочка получила тяжелые ожоги.

