ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Шахеды" атаковали Николаев: задело дома в частном секторе

Среда 18 февраля 2026 06:30
UA EN RU
"Шахеды" атаковали Николаев: задело дома в частном секторе Фото: враг время от времени атакует Николаев дронами, ракетами и КАБами (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне утром 18 февраля атаковали Николаев дронами. Уже известно о том, что повреждены дома в частном секторе.

Как передает РБК-Украина, об этом написал мэр Николаева Виталий Ким в своем Telegram.

Читайте также: В Николаеве во время российского обстрела пострадал энергетик во время обстрела

"Николаев. В результате атаки "Шахедов" есть повреждения домов в частном секторе. По состоянию на сейчас без пострадавших", - написал мэр города.

Отметим, что Ким еще накануне вечером писал о группах дронов, которые двигались в направлении Николаева. Воздушные Силы в свою очередь сообщали о группах БпЛА на Николаевщину с юга в 0:12, и о беспилотниках, которые направлялись тоже с юга на областной центр в 1:17.

Также, согласно сообщениям военных ПС, враг сегодня ночью атаковал Укрраину КАБами. Пуск управляемых авиабомб россияне применили в Запорожье, Сумской, Черниговской, Харьковской областях и тому подобное.

Атаки на Николаев и область

Следует отметить, что Николаевская область под прицелом врага оказывается нередко. Например, РБК-Украина писало недавно, как в Николаеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Были зафиксированы и случаи, когда регион оставался без света из-за обстрелов оккупантов. Например, в прошлом месяце на Николаевщине российские войска осуществили массированную атаку - часть района области поглотил блэкаут.

Сообщалось также о случаях, когда после российских атак в Николаеве и области люди оказывались в тяжелом состоянии, некоторые умирали. Мы писали о такой атаке, где было много травмированных из-за обстрелов РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война в Украине Атака дронов
Новости
Политическая часть переговоров по Украине "зашла в тупик": Axios узнало имя виновника
Политическая часть переговоров по Украине "зашла в тупик": Axios узнало имя виновника
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"