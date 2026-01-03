ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила дронами по Николаевской области: без света часть района

Украина, Суббота 03 января 2026 08:45
UA EN RU
РФ ударила дронами по Николаевской области: без света часть района Иллюстративное фото: РФ ударила дронами по Николаевщине (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 3 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками типа "Шахед" по критической инфраструктуре Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

По его данным, в результате вражеской атаки произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В то же время Ким около 08:20 уточнил, что в городе произошла аварийная ситуация не связанная с обстрелами.

"Сейчас вода подается в город с пониженным давлением. Работы по восстановлению ведутся, объем воды будет постепенно увеличиваться. Ориентировочно до конца дня работы должны быть завершены", - сообщил он.

Обстрелы Николаева

В ночь на 26 декабря российские войска совершили атаку на Николаев и его пригород, применив несколько ударных беспилотников, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без электроснабжения.

Ранее, 21 декабря, оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Снигиревской общине Николаевской области. В результате атаки был поврежден склад с гуманитарной помощью, ранения получил мужчина.

Еще один авиаудар российские войска совершили 20 декабря по Баштанскому району Николаевской области. По предварительным данным, применялись управляемые авиабомбы, в результате чего пострадал местный житель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война в Украине Атака дронов Отключения света Блэкаут
Новости
Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка
Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем