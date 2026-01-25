В Николаеве во время российского обстрела пострадал энергетик во время обстрела

В Николаеве в результате обстрела России в воскресенье, 25 января, пострадал энергетик. Также повреждено энергетическое оборудование облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго" .

"Работа энергетиков сегодня это не только о проводах или подстанциях, это о постоянном риске быть травмированными, это о выездах под угрозой обстрелов, об ответственности, которую несут обычные люди, чтобы в домах был свет", - отметили в "Николаевоблэнерго".

Кроме того, взрывами значительно повреждено энергетическое оборудование облэнерго.

"Сегодня во время вражеского обстрела пострадал наш коллега, электромонтер АО "Николаевоблэнерго". Владимир получил осколочные ранения конечностей. Сейчас он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине

Напомним, на прошлой неделе в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике. Из-за последствий обстрелов и сильных морозов ситуация со светом в стране, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.

Также на этом фоне власти решили ослабить комендантский час. Это нужно для того, чтобы украинцы, при необходимости, могли в любое время добраться до пункта обогрева или пункта несокрушимости.

23 января "Укрэнерго" сообщало, что утром ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. Сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт.

Как пояснили в компании, главная причина вынужденных отключений - последствия массированных ракетно-дронных атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Энергетики рассказали, что оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта.

В то же время Министерство энергетики рассчитывает в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям.

Прошлой ночью, 24 января, Россия осуществила очередной комбинированный удар по Украине с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Больше всего пострадал Киев. Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах.

В результате масштабной атаки РФ на левом берегу Киева перебои с теплом и водой. Почти 6 тысяч домов остались без отопления.

По мнению аналитиков Института изучения войны, усиленная кампания дальнобойных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины имеет целью разделить энергосистему страны на отдельные "энергетические острова", отрезанные от производства, поставки и передачи электроэнергии.