Шаг вместо копейки: почему в Украине решили переименовать монеты

В Украине идет подготовка к изменению названия разменной монеты: вместо "копейки" предлагается закрепить название "шаг". Инициатива уже находится на рассмотрении парламента.

РБК-Украина рассказывает, кто и почему инициирует переименование монет в Украине.

Соответствующий законопроект о десоветизации названия разменной монеты был внесен в Верховную Раду Украины 1 октября 2025 года. Во время голосования в первом чтении документ поддержали 264 народных депутата. Среди инициаторов законопроекта - председатель парламента Руслан Стефанчук. Еще ранее о необходимости изменить название монеты говорили в Национальном банке Украины (НБУ).

Кто и зачем предлагает изменить название

В Нацбанке объясняют, что переименование имеет целью привести денежную систему Украины в соответствие с историческими и языковыми традициями, а также завершить процесс дерусификации терминологии, сохранившейся с советского периода.

Название "копейка" закреплено в украинском законодательстве еще с начала 1990-х годов и является наследием советской денежной системы. В НБУ обращают внимание, что сегодня это название используется преимущественно в странах, которые входили в состав СССР, в частности в России и Беларуси.

Зато "шаг" - исконно украинское название мелкой денежной единицы, которая известна с XVI-XVII веков и применялась на украинских землях в разные исторические периоды. Оно фиксируется в деловых документах казацкой эпохи, в денежном счете, а также в классической украинской литературе.

Деньги в Украине в начале XX века (фото: НБУ)

Что предусматривает законопроект

Документ предлагает внести изменения в ряд законов, в частности в Закон Украины "О Национальном банке Украины", а также синхронизировать терминологию в налоговом и финансовом законодательстве.

Ключевые положения законопроекта:

соотношение между "копейкой" и "шагом" составит 1:1;

Национальный банк будет определять дизайн, порядок введения в обращение и сроки изъятия монет;

копейки и шаги будут находиться в обращении параллельно;

гражданам не нужно будет обменивать имеющиеся монеты;

изменение названия не повлияет на инфляцию и не потребует дополнительных расходов для населения.

В Нацбанке отмечают, что новые монеты будут чеканить в рамках планового производства, без увеличения денежной массы.

Дальнейшие шаги

После принятия законопроекта во втором чтении Национальный банк сможет перейти к практической реализации решения - разработке дизайна и постепенному введению в обращение разменных монет, номинированных в шагах.

Как отмечают инициаторы, изменение названия имеет символический и системный характер и рассматривается как логическое продолжение денежной реформы, введенной в Украине в 1996 году вместе с введением гривны.



Эскизы разменных монет "шагов" художника Василия Лопаты, полученные в начале 1992 года ПО "Луганский станкостроительный завод" (фото: НБУ)

Исторический контекст

Название "шаг" имеет глубокие исторические корни в украинской денежной системе. Мелкая монета с таким названием использовалась на территории Украины еще во времена Гетманщины и сохранялась в денежном обращении до периода Украинской революции 1917-1921 годов.

В частности, 1 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон о гривне как денежной единице Украинской Народной Республики. Документ предусматривал выпуск государственных кредитных билетов номиналом от 2 до 1000 гривен, а также монет номиналом 1, 2, 5, 20 и 50 шагов. В то же время реализовать чеканку монет тогда не удалось из-за экономических и технических трудностей.

Зато в обращение были введены разменные марки Государственной казны номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. На их оборотной стороне содержалась надпись "Ходит наравне со звонкой монетой". Такие денежные знаки использовались до марта 1919 года, когда были отменены советской властью.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году вопрос собственной денежной системы снова стал предметом активных дискуссий. Обсуждалось и название разменной монеты - среди вариантов фигурировал и "шаг". В 1992 году Луганский станкостроительный завод даже изготовил пробные образцы таких монет. Однако 2 марта 1992 года постановлением Президиума Верховной Рады Украины было официально утверждено название "копейка", которое и закрепилось в денежном обращении.



Монеты в Украине образца 1992 года (фото: НБУ)