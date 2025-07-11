Кто такой глава ЦПК Виталий Шабунин и почему обыски у активиста вызвали скандал

РБК-Украина рассказывает, кто такой Шабунин и почему обыски у него вызвали общественный резонанс.

Кто такой Шабунин

Виталий Шабунин родился 26 ноября 1984 года в Ровно. Он является украинским общественным деятелем, блогером и активистом в сфере антикоррупции. Учился в университете, а еще студентом пятого курса стал депутатом Ровенского городского совета.

В 2008 году переехал в Киев, где работал в общественной сети "ОПОРА" и возглавлял Всеукраинский фонд региональных инициатив.

В 2012 году вместе с Дарьей Калинюк основал общественную организацию "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), где занял должность председателя правления. Под его руководством ЦПК лоббирует введение антикоррупционного законодательства, контролирует государственные закупки и добивается введения электронного декларирования.

Он также возглавлял Совет общественного контроля при НАБУ в 2015-2016 годах и был членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с июня 2019 по июнь 2020 - ред.).

С февраля 2022 года после полномасштабного вторжения россиян мобилизовался в Силы ТРО. В дальнейшем был переведен в отдел логистики в Харькове.

Обновлено в 21:40

Стоит отметить, что в настоящее время страница Шабунина в Facebook недоступна.

Обыски у Шабунина

11 июля ряд СМИ начали писать о том, что Государственное бюро расследований проводило обыски у главы правления ЦПК Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области, а также дома.

Впоследствии в ГБР сообщили, что объявили подозрение общественному активисту, который, по данным следствия, уклонялся от службы в армии и без разрешения пользовался автомобилем, предназначенным для ВСУ.

Имя не раскрывалось, однако по данным источников РБК-Украина, речь о главе Центра противодействия коррупции Виталии Шабунине, у которого сегодня проводились обыски.

Ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, и ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) - мошенническое завладение чужим имуществом в крупных размерах. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Реакция на обыски и подозрение

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в комментарии РБК-Украина рассказала, что ГБР действительно провело обыски у Шабунина.

"Обыск проходил без решения суда, что на Чугуевщине, что в Киеве. Это происходит в очень экстраординарных случаях, если это какой-то серьезный преступник, неотложный обыск, в котором отключают телефоны, планшеты, отбирают телефоны. Они не дождались адвоката, начали обыск без адвоката, он приехал в конце", - рассказала она.

Заявление депутатской фракции "Голос"

Парламентская фракция партии "Голос" считает это политически мотивированным давлением и попыткой расправы. Использование силовиков в политических целях - недопустимо в демократическом государстве.

"Использование правоохранительных органов с целью давления на политических оппонентов власти приобретает признаки системности. И это в разы опаснее в момент, когда враг делает все для раскола общества, а оппоненты среди членов ЕС в это время критикуют Украину, пытаясь сорвать процедуру вступления", - отметил член депутатской фракции ПП "Голос" Ярослав Юрчишин.