Шабунину избрали меру пресечения: что решил суд

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал меру пресечения для руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Его не арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

Стоит отметить, что личное обязательство является наиболее мягкой мерой пресечения, которая заключается в ограничении права подозреваемого, обвиняемого на свободу передвижения, выбор места жительства, обеспечении выполнения возложенных на него процессуальных и других, определенных законом и указанных в личном обязательстве, обязанностей.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что сторона обвинения просила суд избрать для Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства.

Что известно о деле Шабунина

Напомним, 11 июля ГБР объявило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы и использовании автомобиля, предназначенного для нужд Вооруженных сил.

Как известно, правоохранители провели обыски в воинской части в Чугуеве, куда недавно перевели Шабунина, и в его доме в Киеве.

Следователи ГБР отмечают, что подозреваемый, который мобилизовался в 2022 году, длительное время не появлялся к месту службы, а прикрывал свое отсутствие командировками, находясь в гражданских учреждениях, которые не относятся к Силам обороны.

Кроме того, следствие сообщило, что фигурант регулярно получал ежемесячное денежное обеспечение более 50 тысяч гривен.

Санкции статей, по которым получил подозрение Шабунин, предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

В Центре противодействия коррупции заявили, что обыски проходили без решения суда. Сам Шабунин после обысков заявил, что президент Владимир Зеленский, "пользуясь войной, делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".

Что известно о Виталии Шабунине и больше о деле против него - в материале РБК-Украина.

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