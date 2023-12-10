Сейм Польши завтра проведет голосование за нового премьера

В понедельник, 11 декабря, Сейм Польши проведет голосование о вотуме доверия правительству и изберет нового премьер-министра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Так, завтра премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступит с докладом, после чего состоится голосование о доверии его правительству. Если Сейм проголосует против его утверждения, правительство будет отправлено в отставку и новым премьером станет Дональд Туск.

В конце ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство Матеуша Моравецкого, сформированное после парламентских выборов в рамках так называемого конституционного первого шага.

По данным издания, доклад Моравецкого в Сейме Польше назначен на 10:00 по времени Варшавы (11:00 по Киеву), а голосование депутатов по вотуму доверия правительству - на 15:00 (16:00 по Киеву).

При этом отмечается, что сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором правительство Моравецкого не получает вотум доверия и уходит в отставку, а Сейм Польши дает поручение сформировать новое правительство лидеру парламентского большинства Дональду Туску.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если Кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.

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